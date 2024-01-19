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7-ELEVEN再限時推「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價！還有限時4天CITY系列指定同品項第2杯10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN於1月24日至2月20日再推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元優惠（原價99元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於1月24日至2月20日再推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元優惠（原價99元）。圖／7-ELEVEN提供

週末冷空氣南下，7-ELEVEN集結熱食、飲品、用品等上百款抗寒商品滿足消費者隨時隨地保暖需求，熱食自助區於超過5,000間門市展開優惠活動，更於觀光風景區、追雪熱點週邊門市加強保暖商品備貨。

7-ELEVEN祭出禦寒攻略，星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」多款新品，其中「繽紛鮮蔬豬肉鍋」為首款搭配白飯的冬季鍋物，飽足感十足，售價109元；「鹽麴雞腿時蔬溫沙拉」可微波熱熱吃，售價89元；「韓式起司辣炒豬肉飯糰」採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯，搭配雙起司，售價39元；單人獨享的碗裝微波湯品「21Plus人參糯米雞湯」可便利搭餐，售價69元。

另外7-ELEVEN也開發多款超商通路獨賣的冷凍鍋底，像是「頌丹樂冬蔭湯湯底」、攜手台北遠東香格里拉飯店推出有湯中之王美譽的上海名菜「醃篤鮮」，還有個人化湯品黑蒜雞湯、羊肉爐等，即日起至2月7日可享名鍋盛典指定品項兩入88折優惠。

7-ELEVEN觀察每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，「星級饗宴－滷味」、麻辣燙、關東煮等冬日夯品展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折。「星級饗宴－滷味」與新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名滷汁，共超過10款獨家食材，下週推出新品「香滷翅小腿」、「香滷烤麩」，消費者可挑選喜愛的品項淋上滷汁，或可加購科學麵、春雨、杯湯等，多種吃法隨喜好自由搭配。

入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍。7-ELEVEN即日起至2月6日推出「CR 2WARM雙面暖絨衣」加99元多1件、「小白兔暖暖包」第2件6折、指定品牌暖暖包任選買1送1。此外，7-ELEVEN熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」，今年全新引進不添加糖版，1月24日至2月20日推出買1送1優惠。

隨著氣溫變化讓醇厚型飲品需求提升，搶攻冬季熱飲商機，7-ELEVEN即日起至3月5日祭出「心熱園」指定熱罐任選第2件6折，也特別於1月24日至2月20日推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元（原價99元）。

1月21日至1月24日限時4天再推出CITY系列指定同品項第2杯10元優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）。

●附註：詳細優惠活動內容與商品依7-ELEVEN官網公告為主。

7-ELEVEN觀察到入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察到入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍。圖／7-ELEVEN提供
搶攻冬季熱飲商機，7-ELEVEN即日起至3月5日祭出「心熱園」指定熱罐任選第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
搶攻冬季熱飲商機，7-ELEVEN即日起至3月5日祭出「心熱園」指定熱罐任選第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出單人獨享的碗裝微波湯品「21Plus人參糯米雞湯」可便利搭餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出單人獨享的碗裝微波湯品「21Plus人參糯米雞湯」可便利搭餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN加熱型飯糰、溫沙拉在冬季相當熱賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN加熱型飯糰、溫沙拉在冬季相當熱賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出禦寒攻略，星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」多款新品提供學生、上班族在冬季便利暖食選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出禦寒攻略，星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」多款新品提供學生、上班族在冬季便利暖食選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴－滷味」、麻辣燙、關東煮等冬日夯品展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴－滷味」、麻辣燙、關東煮等冬日夯品展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月21日至1月24日限時4天推出CITY系列指定同品項第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月21日至1月24日限時4天推出CITY系列指定同品項第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」今年全新引進不添加糖版，1月24日至2月20日推出買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」今年全新引進不添加糖版，1月24日至2月20日推出買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴－滷味」與新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名滷汁，共超過10款獨家食材，下週推出新品「香滷翅小腿」、「香滷烤麩」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴－滷味」與新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名滷汁，共超過10款獨家食材，下週推出新品「香滷翅小腿」、「香滷烤麩」。圖／7-ELEVEN提供

豬肉 售價 保暖

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