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台北101精品力再擴張 迎來CELINE、Saint Laurent旗艦店等6新店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
CELINE先以女裝快閃店形式進駐台北101購物中心4樓。記者江佩君／攝影
CELINE先以女裝快閃店形式進駐台北101購物中心4樓。記者江佩君／攝影

台北101購物中心2023年業績突破220億、大幅成長25%，除了主力精品客群貢獻外，流行品牌、餐飲也有雙位數成長的好表現，今年開始有6家品牌新櫃陸續報到，包括CELINE首度進駐台北101，於4樓都會廣場展開女裝快閃店，CELINE未來全產品正櫃則位於3樓，隔壁則是換位置改裝新開幕的義大利男裝Zegna，另外Saint Laurent位於4樓擴大的雙層旗艦大店將於1月25日開幕，同步還有Piaget改裝大店。富錦樹台菜香檳進駐5樓將於1月29日開幕，2月1日還有義大利珠寶品牌DAMIANI進駐。台北101表示，今年持續改裝，也持續會有新品牌報到。

CELINE先以女裝快閃店形式進駐台北101，帶來新年膠囊系列甄選單品，以及全新CELINE TILLY手袋與休閒款式，特別適合節日出遊搭配選購，之後會在3樓推出品牌全產品線正櫃。Saint Laurent全新旗艦店將完整呈現品牌全系列精品，包含男士、女士時裝、手袋、鞋履、配飾以及首度在台灣亮相的高級珠寶。

另外，連續三年獲得米其林一星的富錦樹台菜香檳旗艦店，在台北101帶來150位座席，並以101的客層定位帶來特別的格局規劃，提供7間包廂，其中2間包廂可打通提供30位賓客用餐，滿足台北101大樓租戶的商務會議、品牌活動、VIP特別的用餐空間需求。除夕當天，台北101購物中心營業至晚間6點，但包括富錦樹台菜香檳、大安東尼Da Antonio、THE上海除夕當晚延長營業至晚間10點。隨意鳥地方、捌伍添第營業至晚間9點半。

台北101也集結富錦樹台菜香檳、捌伍添第、鼎泰豐、THE上海、隨意鳥地方、食令Shabu、橋村炸雞、姥姥酸菜魚共8大品牌推出方便顧客外帶回家的精緻年菜組合，輕鬆搞定除夕年夜飯澎湃上桌。

Saint Laurent擴大店型、位於台北101購物中心4樓的雙層旗艦店將於1月25日開幕。記者江佩君／攝影
Saint Laurent擴大店型、位於台北101購物中心4樓的雙層旗艦店將於1月25日開幕。記者江佩君／攝影
CELINE全產品線正櫃位於台北101購物中心3樓。記者江佩君／攝影
CELINE全產品線正櫃位於台北101購物中心3樓。記者江佩君／攝影
義大利男裝Zegna新店型位於台北101購物中心3樓。記者江佩君／攝影
義大利男裝Zegna新店型位於台北101購物中心3樓。記者江佩君／攝影
位於台北101購物中心5樓的富錦樹台菜香檳旗艦店，將於1月29日開幕。記者江佩君／攝影
位於台北101購物中心5樓的富錦樹台菜香檳旗艦店，將於1月29日開幕。記者江佩君／攝影

台北101 品牌 義大利

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