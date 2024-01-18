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輕鬆入手「高顏值」鏤空腕表 美國百年品牌登台圓夢！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
擁有百年歷史的英格索爾（Ingersoll）首度登台就帶來了多款鏤空機芯作品，甚至部分還有些許獨立製表風格，但訂價卻很親民，讓人不用「吃土」也能擁有。圖／昊鋒提供
擁有百年歷史的英格索爾（Ingersoll）首度登台就帶來了多款鏤空機芯作品，甚至部分還有些許獨立製表風格，但訂價卻很親民，讓人不用「吃土」也能擁有。圖／昊鋒提供

鏤空設計，向來就是高價腕表品牌才會推出的產品，不過來自美國，擁有百年歷史的英格索爾（Ingersoll）可不這麼想。首度登台就帶來了多款鏤空機芯作品，甚至部分還有些許獨立製表風格，但訂價卻很親民，讓人不用「吃土」也能擁有。

平價時尚不是近年才有，早在百年前Ingersoll就以打破階級思維，推出要價僅一美元的懷表而出名，後來更聯名迪士尼，開啟鐘表品牌跨界合作的濫觴。而今Ingersoll成為英國最大鐘表進口商Zeon旗下一員，但維持了過去平價定位，推出多款充滿濃厚美國開拓時期風格的表款，並受到消費者歡迎。而且為呼應品牌發跡地，表款名稱也皆和美國有關，並以平實價位提供腕表，讓更多人都能輕鬆入手這充滿復古風情的經典設計。

Ingersoll The Jazz系列兩地時間自動上鍊腕表，精鋼表殼，15,000元起。圖／昊鋒提供
Ingersoll The Jazz系列兩地時間自動上鍊腕表，精鋼表殼，15,000元起。圖／昊鋒提供

像是位於美國的音樂聖地田納西洲（Tennessee）命名的表款，有著45.5毫米大表徑呈現古典懷表風格。面盤下方醒目的雙擺輪鏤空橋板的設計，猶如展翅的蝴蝶；偏心時、分錶盤及小秒盤位於面盤上方，帶放射狀的紋路與面盤菱格紋機刻雕花，營造出古樸層次感。而The Broadway百老匯表款，同樣也呈現了如音樂劇般多采多姿的意象，採用1970年代經典的多邊形造型，搭配精緻鏤空面盤更具復古風味。實用兩地時間功能，與12點鐘方向的日夜顯示相呼應。還有The Jazz爵士表款擁有兩地時間功能，並將鏤空機芯呈現更深遂視覺感，可搭配包括皮帶、鍊帶、米蘭鍊帶等，藉以展現配戴者個人風格。

Ingersoll The Tennessee系列兩地時間自動上鍊腕表，精鋼表殼，20,000元起。圖／昊鋒提供
Ingersoll The Tennessee系列兩地時間自動上鍊腕表，精鋼表殼，20,000元起。圖／昊鋒提供

Ingersoll The Broadway系列兩地時間自動上鍊腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼，17,000元起。圖／昊鋒提供
Ingersoll The Broadway系列兩地時間自動上鍊腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼，17,000元起。圖／昊鋒提供

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