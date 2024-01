周杰倫享「福利」最愛小粉紅？生日快樂喜獲大禮帥氣曬

一個人的生日值得快樂、一個為眾人喜愛的偶像生日則值得分享。今天正是「周董」周杰倫的45歲生日,而一向擁有好人緣的他,日前更在IG貼出一張難得照片,提前展示了他的生日時光大禮。

在IG貼文中周杰倫寫下一段「Massive thanks to @Tudorwatch for the incredible birthday surprise — a groundbreaking, first-ever pink Tudor watch, born from an exciting collaboration between us! Pink has always been my signature color, well done guys.」

原來這是由他所代言的帝舵(TUDOR)提前為天王送上的賀禮:一只破天荒、近代首見、粉紅色面盤的帝舵(TUDOR)表款,並僅為周杰倫製作。貼文發表後,距今已「收割」7.2萬按讚數與1000多則留言,其中有粉絲留言,「不愧是最適合粉色的男人 祝我們大摩羯🎂快樂」,有著「藍勾勾」的帝舵官方帳號(tudorwatch)也於下方回應,連貼三則emoji生火表情,同樣「吸讚」。