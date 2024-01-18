周杰倫享「福利」最愛小粉紅？生日快樂喜獲大禮帥氣曬
一個人的生日值得快樂、一個為眾人喜愛的偶像生日則值得分享。今天正是「周董」周杰倫的45歲生日，而一向擁有好人緣的他，日前更在IG貼出一張難得照片，提前展示了他的生日時光大禮。
在IG貼文中周杰倫寫下一段「Massive thanks to @Tudorwatch for the incredible birthday surprise — a groundbreaking, first-ever pink Tudor watch, born from an exciting collaboration between us! Pink has always been my signature color, well done guys.」
原來這是由他所代言的帝舵（TUDOR）提前為天王送上的賀禮：一只破天荒、近代首見、粉紅色面盤的帝舵（TUDOR）表款，並僅為周杰倫製作。貼文發表後，距今已「收割」7.2萬按讚數與1000多則留言，其中有粉絲留言，「不愧是最適合粉色的男人 祝我們大摩羯🎂快樂」，有著「藍勾勾」的帝舵官方帳號（tudorwatch）也於下方回應，連貼三則emoji生火表情，同樣「吸讚」。
原本以雪花式指針、高比例通過瑞士天文台認證精準機芯的TUDOR，目前共有Pelagos FXD、Black Bay、Tudor Royal、1926、Ranger等多個系列。本次周杰倫手上表款有著粉紅色面盤、黑色次表盤（sub-dial）的「熊貓面」式面盤，搭配測速圈與五珠式金屬鏈帶，同樣有TUDOR經典的雪花針，但並非現存已知的TUDOR常規系列，也再度凸顯周董與身為代言人的「福利」，同時周杰倫自己也在貼文中寫下粉紅色永遠是他的經典顏色（Pink has always been my signature color）。在特別的日子，且讓我們再跟周杰倫說一聲：生日快樂嘍～
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言