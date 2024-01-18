周杰倫享「福利」最愛小粉紅？生日快樂喜獲大禮帥氣曬

一個人的生日值得快樂、一個為眾人喜愛的偶像生日則值得分享。今天正是「周董」周杰倫的45歲生日，而一向擁有好人緣的他，日前更在IG貼出一張難得照片，提前展示了他的生日時光大禮。

在IG貼文中周杰倫寫下一段「Massive thanks to @Tudorwatch for the incredible birthday surprise — a groundbreaking, first-ever pink Tudor watch, born from an exciting collaboration between us! Pink has always been my signature color, well done guys.」

原來這是由他所代言的帝舵（TUDOR）提前為天王送上的賀禮：一只破天荒、近代首見、粉紅色面盤的帝舵（TUDOR）表款，並僅為周杰倫製作。貼文發表後，距今已「收割」7.2萬按讚數與1000多則留言，其中有粉絲留言，「不愧是最適合粉色的男人 祝我們大摩羯🎂快樂」，有著「藍勾勾」的帝舵官方帳號（tudorwatch）也於下方回應，連貼三則emoji生火表情，同樣「吸讚」。