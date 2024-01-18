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周杰倫享「福利」最愛小粉紅？生日快樂喜獲大禮帥氣曬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帝舵（TUDOR）曾邀請周杰倫執導、演出形象廣告，並帶動一波碧灣計時型Black Bay Chrono腕表風潮。圖 / TUDOR提供（合成圖）。
帝舵（TUDOR）曾邀請周杰倫執導、演出形象廣告，並帶動一波碧灣計時型Black Bay Chrono腕表風潮。圖 / TUDOR提供（合成圖）。

一個人的生日值得快樂、一個為眾人喜愛的偶像生日則值得分享。今天正是「周董」周杰倫的45歲生日，而一向擁有好人緣的他，日前更在IG貼出一張難得照片，提前展示了他的生日時光大禮。

在IG貼文中周杰倫寫下一段「Massive thanks to @Tudorwatch for the incredible birthday surprise — a groundbreaking, first-ever pink Tudor watch, born from an exciting collaboration between us! Pink has always been my signature color, well done guys.」

原來這是由他所代言的帝舵（TUDOR）提前為天王送上的賀禮：一只破天荒、近代首見、粉紅色面盤的帝舵（TUDOR）表款，並僅為周杰倫製作。貼文發表後，距今已「收割」7.2萬按讚數與1000多則留言，其中有粉絲留言，「不愧是最適合粉色的男人 祝我們大摩羯🎂快樂」，有著「藍勾勾」的帝舵官方帳號（tudorwatch）也於下方回應，連貼三則emoji生火表情，同樣「吸讚」。

原本以雪花式指針、高比例通過瑞士天文台認證精準機芯的TUDOR，目前共有Pelagos FXD、Black Bay、Tudor Royal、1926、Ranger等多個系列。本次周杰倫手上表款有著粉紅色面盤、黑色次表盤（sub-dial）的「熊貓面」式面盤，搭配測速圈與五珠式金屬鏈帶，同樣有TUDOR經典的雪花針，但並非現存已知的TUDOR常規系列，也再度凸顯周董與身為代言人的「福利」，同時周杰倫自己也在貼文中寫下粉紅色永遠是他的經典顏色（Pink has always been my signature color）。在特別的日子，且讓我們再跟周杰倫說一聲：生日快樂嘍～

TUDOR Royal（帝舵皇家）系列新款的巧克力棕色表面，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal（帝舵皇家）系列新款的巧克力棕色表面，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供
周杰倫曾在廣告影片中以幽默劇情一展「魔幻」小手，並親自執導。圖 / TUDOR提供。
周杰倫曾在廣告影片中以幽默劇情一展「魔幻」小手，並親自執導。圖 / TUDOR提供。
深藍、黑與紅色，加上帝舵的自製、通過天文台認證的精密機芯，是新款Pelagos FXD的風格DNA與靈魂所在。圖／TUDOR提供
深藍、黑與紅色，加上帝舵的自製、通過天文台認證的精密機芯，是新款Pelagos FXD的風格DNA與靈魂所在。圖／TUDOR提供
周杰倫今天生日，並在IG曬出他受到的限定粉色精品。圖 / 翻攝自 IG @ jaychou
周杰倫今天生日，並在IG曬出他受到的限定粉色精品。圖 / 翻攝自 IG @ jaychou

生日 粉紅色

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