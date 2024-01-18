滿額抽「日本航海王福袋」！摩斯再送萬元儲值金
「摩斯漢堡」自1月5日起，就推出航海王主題的「黃金點心盒」，還有一系列航海王聯名週邊商品。即日起至2月29日期間，摩斯再推出滿額抽獎活動，有機會抽中萬元摩斯卡儲值金、日本直送航海王福袋等獎項。另外在指定期間到店完成任務，還可獲得「航海王紅包袋」。
即日起至2月29日止，到摩斯漢堡單筆消費滿230元，登錄發票即享抽獎機會1次，最大獎有機會抽中「萬元摩斯卡儲值金」，共5名，還有「日本直送航海王聯名福袋」，共20名。此外，購買「燒肉饗宴珍珠堡」、「漁人蝦貝雙鮮堡」或「航海王聯名週邊商品」，還享2倍中獎機會。
單筆消費滿230元，摩斯亦加碼新春抽獎券1章，獎項包括摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組、超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶組、中杯黃金地瓜拿鐵2杯等餐點，還有機會抽中航海王聯名限定款「黃金點心盒」免費兌換券。即日起至2月9日期間，摩斯卡單筆現金儲值500元、或是購買航海王聯名週邊、消費雙人分享餐或全家餐，就送摩斯龍年限量「航海王紅包袋」1組，數量有限，送完為止。
因應大學學測來臨，即日起至2月7日，「元氣牛肉蛋堡或黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」，每組優惠價89元。
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