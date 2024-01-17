年度節日「農曆春節」最被重視 情人節送禮男高於女

一年中有許多值得慶祝的節日，根據東方線上E-ICP數據，「農曆春節」是一年當中最多消費者(67.8%)送禮慶祝的節日，且春節送禮金額連年增長，並未因疫情而消退；約7成消費者選擇直接送紅包，禮品類以「吃食與乾貨」最多人採購。另外，西洋情人節送禮則是男高於女。

根據東方線上E-ICP數據，一年送禮節日當中，「農曆春節」是最多消費者(67.8%)送禮慶祝的節日，其次為「生日」、「母親節」與「父親節」。若以年齡層來看，年輕世代以與「我」相關的節日最有感，包含生日、母親節和父親節；30-49歲最愛送禮，參與在各個節慶中；50-64歲的送禮時機很規律，通常跟著傳統三節出手。

春節送禮商機高，禮品消費金額也連年增長。過去四年春節送禮金額逐年提高，到2023年春節平均送禮金額已經達到新台幣5,347元，與2020年的平均金額相比，提高了851元。而送禮金額超過五千元以上的消費者，人數也逐年增加，2023年來到45.8%，與2020年相較提高了17.0%。春節送禮經濟並未因過去3年疫情而消退，社交需求展現在消費行動中。

再過不久就是春節過年，消費者選購春節禮品偏好什麼？根據統計，74.3%消費者仍偏好贈送「金錢/紅包」，其次則是「休閒零食」、「南北貨」與「水果」。實質的紅包禮金依舊是多數人春節表達心意的首選。除了紅包以外，消費者春節也偏好「送吃」：包含「休閒零食」、「南北貨」、「水果」、「茶葉」等。其中50歲以上的中壯世代，過節概念仍偏好「民以食為天」，喜歡買各種類型的飲食餽贈。

今年農曆春節的最後一天，就是西洋情人節。調查指出，情人節時，男性消費者為贈禮主力(67%)，平均贈禮金額為3,662元，無論人數比例或消費金額，都高於女性。男、女贈禮選擇也呈現出差異：男性較多贈送「鮮花」與「保養品/化妝品/香水」；女性則偏好贈送「衣服/飾品」、「鞋子」，女性傾向為男性打扮外貌的「伴侶造型消費」。

東方線上總監王昱中表示，節慶送禮商機世代不同，「創新」與「經典」都是商機。30世代與40世代是「隨時表心意」的主要消費族群，在各個節慶送禮的比例都較整體為高；50世代消費者春節更偏好「送吃」，無論乾貨、零食、糕點等美食，都是有興趣下手的項目。