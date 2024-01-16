OPPO Reno11系列明開賣 售價13,990元起月底前買再送萬元好禮

OPPO宣布推出新一代人像專家Reno11系列Reno11 Pro、Reno11，以大自然的珍珠、植被、峻石為靈感，打造全新的機身設計，並以超清晰人像攝影系統、黃金焦段人像鏡頭帶來更好的人像拍攝表現，搭配超級閃充、大電量以及高效能處理器，並釋出全新ColorOS 14軟體介面，陪伴用戶在日常生活紀錄、影音娛樂、工作處理上，都能有全方位的優秀體驗。

Reno11 Pro提供珍珠白、岩石灰2色，搭載12GB+512GB儲存空間，售價17,990元；Reno11提供波紋綠、岩石灰2色，提供12GB +256GB、8GB +256G規格，售價分別14,990元/13,990元。Reno11系列將於1月17日起於各大通路開賣，1月31日前於OPPO體驗店、OPPO網路商店購買，再享限量專屬配件禮盒、原廠千元配件購物金、1年延長保固與3年內電池保修等價值破萬元的超值好禮。

Reno11系列延續上一代廣受好評的長焦鏡頭模組，主打3,200萬畫素黃金焦段人像鏡頭，支援2倍光學變焦，等效焦距約47毫米，恰巧落在專業相機最適合拍攝人像的黃金焦段範圍，輕鬆擁有彷彿自帶專業攝影師的構圖，拍出完美聚焦主體、人景交融的照片；人像鏡頭搭載的Sony IMX709 RGBW感光元件，提升進光量、降低噪點，不論白天夜晚都能拍出清晰的專業人像。

Reno11系列的超清晰人像攝影系統，在其他鏡頭模組上也同樣表現出色；高畫素的5,000萬畫素OIS主鏡頭，在Reno11 Pro及Reno11上分別搭配Sony IMX890和LYT600旗艦級感光元件，能夠近乎真實地還原畫面的豐富細節；112度800萬畫素超廣角鏡頭能夠記錄壯麗的自然風景、拍攝多人合照；而3,200萬畫素前鏡頭讓每一張自拍都完美出眾。在各種場景中輕鬆直出封面級人像。

除了有專業的多焦段鏡頭、大師般的黃金焦段構圖，Reno11系列在軟體算法上也進一步升級，Reno11 Pro更搭載Find系列旗艦等級的超光影圖像引擎，能夠針對圖像進行AI降噪、AI去馬賽克，提升畫質清晰度，並進一步優化臉部光影、色彩，讓人像更具光影質感及故事感。Reno11系列也提供全新升級的人像專家演算法，能夠運算包含年齡、性別、臉部比例、臉型等要素，進行精準且自然的圖像處理，讓人像更為出色。