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舒適、日常的真實探索 TOD'S 2024秋冬米蘭男裝秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S日前發表2024秋冬男裝，以飛行夾克、毛料、柔軟長靴，帶出對真實世界的探索。圖／TOD'S提供
TOD'S日前發表2024秋冬男裝，以飛行夾克、毛料、柔軟長靴，帶出對真實世界的探索。圖／TOD'S提供

時尚與日常不總是風格的兩極，時尚也可以是舒適、選料上乘且令人感到愉悅的，一如TOD'S日前在米蘭時裝周期間發表的2024秋冬男裝。

採用流線形線條設計，經防水和防污處理的Pashmy飛行員外套（Pashmy bomber），原屬休閒風格單品，但在選擇加以大地配色和柔軟材質後，以更為舒適輕鬆的形式呈現，本季並有栗色和米黃色，冰藍和藍綠色兩種色彩配置。同樣從飛行員外套所代表的飛行員世界出發，以麂皮製成、點綴羊皮襯裡的TOD’S W.G.皮靴，好穿且舒適，同樣顛覆了「軍事風格」的既定可能。

TOD'S經典的「豆豆鞋」則在新一季帶來運用長皮草、珍貴的鱷魚皮與全新羊絨柔皮革款的Bubble Gommino，讓家居室內、城市休閒的腳下每一步，更「接地氣」。具大容量收納可能的TOD’S經典Di Bag新款則採用羊皮、壓紋紋理皮革，共有棕褐與黑色的正裝款，而無論是休閒長褲內側的拼接皮革、翻領長外套背面的TOD'S皮標，柔韌、精緻，有不隨歲月更迭的雋永，更是TOD'S工藝之心的低調展演。

全世界在過去數年間的壓抑心情已從2023年後逐漸舒緩，對未知與原野、海濱或山間等真實世界的探索，或就從TOD'S 2024秋冬男裝的一款手提包、一件夾克、一雙鞋履開始，精彩之行、始於家中的穿戴間，風格啟程。

立領夾克的背面並加以TOD'S字樣皮標，將細緻藏在細節處。圖／TOD'S提供
立領夾克的背面並加以TOD'S字樣皮標，將細緻藏在細節處。圖／TOD'S提供
TOD'S的2024秋冬男裝普遍將上衣下擺些微拉出，頗有跳脫制式的暗喻。圖／TOD'S提供
TOD'S的2024秋冬男裝普遍將上衣下擺些微拉出，頗有跳脫制式的暗喻。圖／TOD'S提供
大容量的Di Bag手提包在內側、底部都加以毛料，舒適奢華。圖／TOD'S提供
大容量的Di Bag手提包在內側、底部都加以毛料，舒適奢華。圖／TOD'S提供
以麂皮製成、點綴羊皮襯裡的W.G.皮靴，顛覆「軍事風格」的既定可能。圖／TOD'S提供
以麂皮製成、點綴羊皮襯裡的W.G.皮靴，顛覆「軍事風格」的既定可能。圖／TOD'S提供
修身、並經防水和防污處理的Pashmy飛行員外套，是本季重點單品。圖／TOD'S提供
修身、並經防水和防污處理的Pashmy飛行員外套，是本季重點單品。圖／TOD'S提供

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