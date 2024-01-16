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集點送Kitty娃娃！藏壽司「三麗鷗主題店」限時登場
自日前推出「三麗鷗扭蛋」後，「藏壽司」自1月19日起，將再推出三麗鷗集點贈活動，可以將「三麗鷗家族附蓋不鏽鋼杯」及「Hello Kitty 造型娃娃」免費帶回家。同時藏壽司也於4間門市打造三麗鷗期間限定裝置，讓用餐的粉絲可以盡興打卡拍照，還有機會抽中「三麗鷗造型車票套」。
除了推出聯名扭蛋之外，1月19日起，凡至藏壽司消費滿300元就可獲得1點，集滿點數，就可兌換三麗鷗限量週邊。其中「三麗鷗家族 附蓋不鏽鋼杯」擁有實用大容量，並印上大耳狗、酷洛米、美樂蒂、Hello Kitty 等4位三麗鷗角色，並搭配春意滿滿的櫻花圖樣，兌換點數14點，限量3,000個。「Hello Kitty 造型娃娃」則是讓 Hello Kitty換上櫻花花色和服，適合粉絲入手，兌換點數18點，限量1,950個。藏壽司官方LINE帳號自即日起正式上線，加入會員並成功綁定，即可免費獲贈1點。
1月19日至2月29日期間，藏壽司也針對「基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店」等4間門市，打造成期間限定的三麗鷗聯名門市。店內收銀檯、等候區到用餐區都看得到三麗鷗好友們的蹤跡，可以讓大耳狗、酷洛米、美樂蒂、Hello Kitty陪著粉絲們一起用餐。活動期間到店打卡並參與社群活動，也有機會獲得「三麗鷗造型車票套」。
1月24日至1月30日期間，藏壽司也推出限時七天的「贅澤盛鮮祭」，包括有「滿溢魚卵生鮭魚」、「絕品 鮭魚卵蟹肉握壽司」、「鮭魚卵贅澤軍艦組」、「柚香鮭魚卵大生鮮蝦(一貫)」、「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「帆立貝蝦仁茶碗蒸」等品項。
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