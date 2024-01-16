高級鐘表零售新花火 寶島鐘錶高雄名店 盛大再開幕
新的一年，事物、思維都需要升級改造。位於港都高雄鹽埕區近50年的寶島鐘表高雄名店，日前完成第三次改裝，大型三角窗加上三層樓空間，除營造出歐美鐘表旗艦大店氛圍，再於三樓帶來六個全新品牌、氣勢開春。
現今在台灣鐘表愛好者口中別稱為「寶島06」的寶島鐘表高雄名店，先在1991年委請當時於寶島眼鏡事業部表現出色、現任寶島鐘表高雄名店總經理的林秋彥加入鐘表事業部高雄名店團隊。「寶島06」並在2003年起開始轉型，從擁有大量平價、入門價位品牌轉型為以中高價品牌為主力。前兩次的改裝分別將營業空間由一樓擴展至二樓，第二次則將一二樓打通成為挑高樓中樓的格局，本次第三回的改造則長達兩年，並在三樓帶來包含伯爵（PIAGET）、百年靈（Breitling）、香奈兒（CHANEL）、蕭邦（Chopard）...等六個品牌，加上一樓原本就有得勞力士（ROLEX）、帝舵（TUDOR）與百達翡麗（Patek Philippe）等知名品牌，「軍容」堅強。
值得一提的是，全台同時擁有百達翡麗與勞力士兩大品牌的零售通路，屈指可數，而位於高雄市大勇路119號的寶島鐘表高雄名店，正是台中以南的唯一選擇，同時寶島鐘表高雄名店更具有長23公尺、高14公尺的大型三角窗，與坐擁鹽埕區的精華地段，在天光或夜色的渲染下，搭配心儀的精緻表款，或將帶來又一段屬於南台灣的美好時光。
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