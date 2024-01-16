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SHIATZY CHEN迎新春 非典珠光映襯限量棉襖 搶先上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以「跨越、奔跑、跳躍」為題，SHIATZY CHEN推出15款龍年限量棉襖與新品、搶先上市。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
以「跨越、奔跑、跳躍」為題，SHIATZY CHEN推出15款龍年限量棉襖與新品、搶先上市。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

東方的記憶總是獨特而深刻，一如年節中的各種細節多以色彩、質地、習俗、文化，展現出與西方迥異的溫潤暖心。SHIATZY CHEN夏姿・陳以「跨越、奔跑、跳躍」為題，結合東方文化中十二生肖的龍年，一次推出15款全新「龍年限量」系列棉襖與新品，已於近期搶先上市。

搭載盛開牡丹與雲朵的圖案，以「毛巾繡」推出男女裝與童裝，並強調可搭配多層波浪剪裁烏干紗裙或男士的高腰寬版長褲，營造東西混搭的反差活力。耗時4個月以上手工刺繡、散發輕柔粉色珠光的「錦葵粉」色則似喚醒了青春的回憶，立領、短版、寬擺的剪裁，俐落也修飾身形。然棉襖外套並非女士的專利，SHIATZY CHEN同樣為男性推薦一款絲毛混紡綢緞的男士繡花中式外套，深紫色珠光的色彩中，大面積刺繡的龍與如意雲圖騰扣回2024龍年的主題，同時別具東方的文人雅士氣息。

此外SHIATZY CHEN夏姿・陳並大膽推出孔雀綠色，並具現在寬鬆版型與收腰剪裁兩款外套。歐式刺繡詮釋的中式構圖下，耗時四個月手工「栽培」而成的花園中，有牡丹花、吊鐘海棠、鴛鴦茉莉花、酢漿花草、滿天星各種植栽競相爭艷、似有花香撲鼻而來，亦可搭配中號刺繡玉鐲提包、金蔥緹花短褲等單品，以綠金相映、走向生機盎然且閃耀的2024東方新春。

刺繡真絲緞面立領長外套，83800元。圖／SHIATZY CHEN提供
刺繡真絲緞面立領長外套，83800元。圖／SHIATZY CHEN提供
全真絲霧面綢緞立領刺繡外套，71800元。圖／SHIATZY CHEN提供
全真絲霧面綢緞立領刺繡外套，71800元。圖／SHIATZY CHEN提供
龍年滿版刺繡女款長T-shirt，27800元。圖／SHIATZY CHEN提供
龍年滿版刺繡女款長T-shirt，27800元。圖／SHIATZY CHEN提供
真絲綢緞立領刺繡大衣，10萬7800元。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
真絲綢緞立領刺繡大衣，10萬7800元。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
中號刺繡玉鐲提包，66800元。圖／SHIATZY CHEN提供
中號刺繡玉鐲提包，66800元。圖／SHIATZY CHEN提供

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