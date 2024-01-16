甜甜寶寶香！迪奧推寶寶香氛、洗沐護膚品 大人也能用

甜甜的寶寶香正當紅，給人一種慵懶與舒適的新氛圍。迪奧早在1967年，推出專為兒童設計的服裝與配飾系列，取名Baby Dior問世，也有同名香氛，2024年迪奧再度推出全新的迪奧寶貝雲朵香氛，由Baby Dior時尚藝術總監Cordélia de Castellane，以及迪奧調香師Francis Kurkdjian共同合作，以西洋梨、野玫瑰與白麝香，打造出彷彿雲朵般的香氛體驗。

迪奧從嬰兒雙頰的淡淡奶香獲得靈感，因此採用多汁活潑的西洋梨揭開序幕，野玫瑰的花香帶來淡淡幸福感，最後的溫暖白麝香，就讓人聯想到嬰兒身上的香味，為了適合幼兒使用，不添加酒精，並含有超高占比的天然來源成分，建議4歲以上幼童使用，可以當成空間香氛或是噴灑在衣領上，當然也適合大人使用。

同步也推出三款Baby Dior迪奧寶貝洗沐護膚品，包括迪奧寶貝舒芙沐浴露，含有錦葵萃取與親膚友善成分，有高比例的自然成分來源，溫和清潔與滋潤肌膚，有著清新的甜梨香，適合身體、臉部與頭髮都能使用。之後使用迪奧寶貝舒緩潔膚水，兼具清爽與保濕，也適合嬰兒肌膚使用。