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「大肉盤火鍋＋自助吧吃到飽」420起！連3天「買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了經典口味湯頭，還有「古早味魷魚螺肉蒜鍋」等台式有料鍋物。圖／馬辣提供
除了經典口味湯頭，還有「古早味魷魚螺肉蒜鍋」等台式有料鍋物。圖／馬辣提供

旗下擁有眾多品牌的「馬辣集團」，自即日起於台北西門町商圈推出全新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」，主打大份量肉盤、海鮮，以及無限取用的自助吧，並可享飲料、哈根達斯冰淇淋吃到飽，每人420元起。1月17日至1月19日期間，還可享「指定套餐買1送1」的開幕限時優惠。

新登場的「肉之間．大盤肉幸福鍋物」，採鍋物套餐形式，湯底提供有北海道利尻昆布湯、關東風江戶壽喜燒、博多系濃厚豚骨湯、北海道起士牛奶湯、鮮味香菇雞湯等10種選擇，其中還包含「古早味魷魚螺肉蒜鍋」、「剝皮辣椒蛤蜊雞腿鍋」等台式有料湯底。針對寒冬，另額外推出季節限定的「麻油雞胇雞腿鍋」、「燒呼呼薑母鴨鍋」，帶來暖心暖胃的享受。

套餐共計分為雙人套餐、個人雙拼套餐、個人肉品套餐、個人海鮮拼盤共4大類，共計56種選擇。肉品包括有澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產F1和牛等多種肉品，還有北海道生干貝、九孔鮑魚等多種海鮮可供搭配。民眾可以自行選擇肉盤份量，並可以55折優惠價，升級小海陸、大海陸拼盤，其他還有加勒比海大龍蝦、紅蟳等36種品項可供單點。

除此之外，肉之間並提供自助吧，無限量供應30～34種的季節時蔬、鍋物配料，還有30款飲料、4款哈根達斯冰淇淋，以及阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、麻油炸蛋等飯食，同樣採無限量供應，帶給民眾大大的滿足感。

為慶祝新店開幕，1月17日至1月19日期間，不限時段到店消費「680元以上任一套餐」，即可享「買1送1」，每日限量30組，可於3月1日至3月31日期間兌換。另外當月壽星打卡可贈「巨大海虎蝦」，五星好評贈「北海道生食級干貝」，加入LINE@官方帳好，可贈「深海透抽」。

當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」。圖／馬辣提供
當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」。圖／馬辣提供
自助吧提供30餘種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁、新鮮雞蛋等食材。圖／馬辣提供
自助吧提供30餘種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁、新鮮雞蛋等食材。圖／馬辣提供
飯食區提供阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，全部採無限量供應。圖／馬辣提供
飯食區提供阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，全部採無限量供應。圖／馬辣提供
馬辣新品牌「肉之間」，主打大份量肉盤與自助吧吃到飽。圖／馬辣提供
馬辣新品牌「肉之間」，主打大份量肉盤與自助吧吃到飽。圖／馬辣提供

套餐 北海道 海鮮

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