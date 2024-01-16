網路人氣TOP 5無酒精平價抗老乳霜！網大推：溫和卻意外超有感

25+抗老保養，網友都這樣挑！

誰能懂發個膚況自拍，還要配防雷圖的辛酸？Dcard、PTT美妝版經常可見用到不適合的抗老霜，反倒獲得許多與抗老無關的血淚後遺症故事，從最常見的「爆痘求救文」到「反推勸世文」通通有！許多網友看完都表示自己在挑選抗老乳霜時，最重視挑選「無酒精」成分的溫和系產品，不用把肌膚送到前線當實驗品，也同樣可以抗老有感， 穩穩hold住肌膚年齡！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友討論度最高的「無酒精平價抗老乳霜TOP 5」，讓大家找到不含酒精成分且能無痛入手的產品，使用感溫和，皮膚不用歷經風霜，就能達到穩定抗老的效果！

image source：OLAY歐蕾

No.1 OLAY歐蕾 新生高效緊緻乳霜（膠原大紅瓶）

OLAY膠原大紅瓶

說到長年熱賣、有口皆碑的抗老乳霜，「OLAY膠原大紅瓶」絕對榜上有名！連續兩年榮登美麗佳人美妝類大賞最佳乳霜，不只是美妝編輯私推的寶藏爆品，也時常出現在知名美妝KOL的推薦名單上，連最敢說真話的丹妮婊姐都表示「強烈感覺皮膚變彈潤，CP值像天花板一樣高」，大讚效果媲美專櫃級乳霜！

「OLAY膠原大紅瓶」添加滿滿專研五胜肽成分，能讓肌膚膠原力3倍up，呈現原生肌一般的膠原滑嫩感。不少網友分享彈潤滑嫩效果肉眼可見，而無添加酒精成分的特性，用起來也特別安心！難怪可以在MOMO購物網上以2000多則評價獲取4.9近滿分好評，讓愛用者一致盛讚，紛紛留言表示「願意無限回購」。

image source：OLAY歐蕾

No.2 DR.WU達爾膚 超A醇煥顏緊緻精華霜

醫美市場先驅DR.WU達爾膚，是廣受學生族歡迎的保養品牌，以親民價格和有感體驗擄獲大批粉絲！



近年來，含有維他命Ａ相關成份的抗老產品如雨後春筍般出現，DR.WU達爾膚也趁勢推出「超A醇煥顏緊緻精華霜」，首創「3A2B」配方結合A醛、A醇、A酯、維他命B3和維他命B5，主打低刺激高效抗老，煥顏撫紋同時也能減緩敏弱不適的肌膚反應，被網友大讚「沒有香味也不刺激」、「明顯感受到肌膚亮了一階，毛孔也有縮小」。

No.3 DR.WU達爾膚 超逆齡修復精華霜

DR.WU達爾膚抗老力作再+1！超逆齡修復精華霜又稱為「雙波霜」，獨家「雙波緊緻胜肽科技」，1波緊緻修復，2波激活逆齡，結合超電波複合胜肽與瑞士冰河珍珠花成分雙管齊下，全面改善皺紋、粗糙、缺乏彈力等肌膚問題。

全成分不含酒精及香精，號稱「7天年輕1歲」，深度滋養呵護你的面容，再現澎彈、緊實有柔嫩的膚觸，從裡到外綻放年輕光采，「擦完很滋潤皮膚但是不會有負擔」、「修護效果是真的很讚，有比較細緻的感覺」。

No.4 Avène雅漾 逆齡緊緻水凝霜

以明星商品「雅漾舒護活泉水」闖出名號的醫學美容護膚護膚品牌Avène雅漾，除了是許多小資族的保養入門品牌，主打成分溫和的產品也深受敏感肌族群喜愛。



「逆齡緊緻水凝霜」是專為亞洲肌膚設計的All in one「Q彈霜」，主打幫助撫平細紋、再現細緻彈潤肌，讓臉蛋恢復Ｑ彈、緊實、透出明亮光澤，延緩老化問題。許多粉絲使用後也紛紛稱讚，「冷氣開整晚，隔天起來臉也不會太乾燥缺水，雖然擦完會有黏膩感但不會長痘」。

image source: Avène雅漾

No.5 Curél珂潤 逆齡彈潤特潤霜

Curél珂潤專為乾燥敏弱肌膚打造適合產品，「逆齡彈潤特潤霜」成分無色素、無香料也不含酒精，還通過敏感測試，如果你是超敏感膚質，千萬別錯過！

濃密霜狀質地可以緊密貼合每一寸肌膚，達到卓越保濕力，高滲透長效鎖水配方深入角質層，修復肌膚健康屏障，改善因缺水引起的乾紋。除此之外，這款乳霜也富含植萃精華，幫助撫平眼周、嘴角、額頭細紋，找回保水彈潤的細嫩臉蛋，「保濕度很不錯，擦了紋路都淡了，光澤度也比較好」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月20日至2023年12月19日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『無酒精開架抗老乳霜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

*註：文章所述之無酒精成分，係指品牌外包裝之成分列表無添加乙醇



