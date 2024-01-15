8天「鍋物買1送1」現賺320！韓式豆腐鍋「訪」插旗高雄

擁有燒肉風間、醴本燒肉等多個餐飲品牌的「風間餐飲集團」，自即日起正式於高雄義享時尚廣場開設「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」，提供8種口味的韓式豆腐鍋定食，還有炸醬麵、韓式拌飯、韓式炸雞等餐點。為慶祝新店開幕，還可享「豆腐鍋買1送1」的限時優惠。

首間「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」自2021年7月於台中起家，目前包括有台中老虎城、台中勤美、竹北等分店，並於台中LALAPORT南館設有第二代美食街店型。即日起全新開幕的高雄義享店，乃是品牌的第5間分店。

店內主打8種韓式傳統豆腐鍋定食，標榜承襲韓國地道作法，包括餐具、調味辛香料均從韓國進口，每份套餐並搭配有4種開胃小菜。其中「泡菜豆腐鍋定食」以長時間發酵的老泡菜燉煮湯底，再加入海鮮、豬肉及韓國冬粉，酸辣夠味。「海鮮豆腐鍋定食」則以韓國辣醬搭配牛大骨熬煮高湯，以及鮮蝦、鮮蚵等多種海鮮。另外還有叻沙豆腐鍋定食、牛肉豆腐鍋定食、豬肉豆腐鍋定食、起司牛奶豆腐鍋定食、海鮮大醬鍋定食等選擇，每份均為320元。以菇類、時蔬為主角的「蔬食豆腐鍋定食」，每份則為280元。