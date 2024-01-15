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8天「鍋物買1送1」現賺320！韓式豆腐鍋「訪」插旗高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
泡菜豆腐鍋定食，320元。圖／風間餐飲集團提供
泡菜豆腐鍋定食，320元。圖／風間餐飲集團提供

擁有燒肉風間、醴本燒肉等多個餐飲品牌的「風間餐飲集團」，自即日起正式於高雄義享時尚廣場開設「FOND訪　韓國傳統豆腐鍋」，提供8種口味的韓式豆腐鍋定食，還有炸醬麵、韓式拌飯、韓式炸雞等餐點。為慶祝新店開幕，還可享「豆腐鍋買1送1」的限時優惠。

首間「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」自2021年7月於台中起家，目前包括有台中老虎城、台中勤美、竹北等分店，並於台中LALAPORT南館設有第二代美食街店型。即日起全新開幕的高雄義享店，乃是品牌的第5間分店。

店內主打8種韓式傳統豆腐鍋定食，標榜承襲韓國地道作法，包括餐具、調味辛香料均從韓國進口，每份套餐並搭配有4種開胃小菜。其中「泡菜豆腐鍋定食」以長時間發酵的老泡菜燉煮湯底，再加入海鮮豬肉及韓國冬粉，酸辣夠味。「海鮮豆腐鍋定食」則以韓國辣醬搭配牛大骨熬煮高湯，以及鮮蝦、鮮蚵等多種海鮮。另外還有叻沙豆腐鍋定食、牛肉豆腐鍋定食、豬肉豆腐鍋定食、起司牛奶豆腐鍋定食、海鮮大醬鍋定食等選擇，每份均為320元。以菇類、時蔬為主角的「蔬食豆腐鍋定食」，每份則為280元。

除了豆腐鍋，「訪」還供應有韓國炸醬麵定食、韓式炸雞、辣年糕、韓式拌飯等經典韓式料理。為慶祝義享店開幕，即日起至1月18日期間，每日12:00～14:00、18:00～20:00，還有1月22日至1月25日的12:00～14:00，可享「任選鍋物買1送1」的限時優惠，讓港都的民眾可以輕鬆享用韓式豆腐鍋。

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」推出8種韓式傳統豆腐鍋定食與多種韓式經典餐點。圖／風間餐飲集團提供
「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」推出8種韓式傳統豆腐鍋定食與多種韓式經典餐點。圖／風間餐飲集團提供
海鮮豆腐鍋定食，320元。圖／風間餐飲集團提供
海鮮豆腐鍋定食，320元。圖／風間餐飲集團提供
店內同步供應「韓式炸雞」，單份220元。圖／風間餐飲集團提供
店內同步供應「韓式炸雞」，單份220元。圖／風間餐飲集團提供

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