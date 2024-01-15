一年就等這一次！超值限定福袋開賣 輕鬆入手PORTER INTERNATIONAL包

過去一年想買卻還沒入手的包包，可能就藏在PORTER INTERNATIONAL限定福袋裡！讓消費者最期待、一年僅一次的福袋組合，每次推出都會引起高度討論，因為這是可以透過超值價格輕鬆擁有品牌經典包款的最佳時機。

適逢甲辰青龍年，台牌PORTER INTERNATIONAL在福袋的外觀上結合春夏流行的「療癒藍」與舒心溫暖的中性對比色，乾淨清爽的色調傳遞自由感受，並帶來令人振奮的愉快氛圍。福袋售價2,999元，內容物商品價值卻可能是破萬元的精選商品組合，包含袋包與精緻配件隨機販售，滿足各式不同需求的消費者。另外，PORTER INTERNATIONAL還推出購物滿額贈禮，為旗下服裝支線品牌ADV_LABEL採用100%的絲光羊毛製作的圍巾，黑、灰色紗線一體織造而成，使圍巾正反兩面呈現不同的顏色，營造出色系交疊的時尚感，數量有限送完為止。

CHARLES & KEITH新春限定Paffuto黑色緞面鍊條長夾，1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

說到新春應景穿搭配飾，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也不落人後的呈現了緹花緞面布料、龍年圖騰等東方元素的包款。CHARLES & KEITH選用緋粉色與銀灰色搭配，讓設計保有現代的簡潔俐落，輔以再生緹花緞面布料及精緻中式花卉刺繡，彰顯東方典雅韻味。像是Paffuto緞面鍊條長夾，粉嫩緹花緞面布料融合洗鍊個性的金屬鍊條，讓柔和中多了分堅毅氣息，卻又能符合應景造型。

CHARLES & KEITH新春限定Paffuto緞面鍊條長夾，1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供