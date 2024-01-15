鋼藍、亮黃、咖啡拿鐵色行李箱 點亮你的機場時尚穿搭

農曆新年連假即將到來，有計劃出遊的你，行頭準備好了嗎？可別忘了裝載各項必須物的行李箱，也是重點！因應旅行旺季到來，各品牌也順勢推出了新配色行李箱，除了實用之外，更能點亮你的機場時尚。

豪華行李箱品牌的RIMOWA就在旗下的Hybrid系列中呈現全新「鋼藍」配色款，來凸顯結合鋁鎂合金和聚碳酸酯箱體，所帶來的強韌彈性和輕巧特質。這個獨特的色調，以灰色為基底，散發知性優雅而迷人光澤，讓外殼與Hybrid系列行李箱的金屬邊角相映生輝，既百搭又能替旅人增添個性化風格。而且可輕鬆調整之無段式伸縮拉桿和RIMOWA首創的Multiwheel萬向輪系統都具備，提供Cabin和Check-In L兩種尺寸，限量發售。

RIMOWA鋼藍色Hybrid系列行李箱，Cabin款36,000元，Check-In L款44,700元。圖／RIMOWA提供

為了想讓消費者在新的一年有新氣象，American Tourister讓有著如黑膠唱盤紋路的CURIO系列行李箱，加入了亮黃點綴，搭配上掀式設計，便於小空間展開和物品拿取，搶眼又實用。同時還具有升級的Optimov™ 彈力避震輪可因應地形伸縮同時有效吸震，加上Duosaf™雙層可擴充防爆防盜拉鍊，加大收納空間外更安全。喜歡低調風格的人則可以參考台牌CROWN的新品DOPPIO前開箱，既可前開、也可對半開的雙開特色，將收納部分分為前開、中間、底部，整理起來更井然有序，備有柔和沉靜的拿鐵咖啡色，默默的展顯品味。

American Tourister CURIO系列28吋行李箱，12,300元。圖／American Tourister提供