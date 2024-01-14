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林聰明沙鍋魚頭加啤酒！金色三麥新潮年菜限時預購

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金色三麥將「沙鍋魚頭啤酒鍋」搭配豐富餐點，推出兩套春節聯名限定年菜。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥將「沙鍋魚頭啤酒鍋」搭配豐富餐點，推出兩套春節聯名限定年菜。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接甲辰龍年到來，金色三麥攜手嘉義飄香70年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，推出春節聯名限定套餐，研發團隊在正宗濃郁鍋底中加入10%金色三麥世界冠軍精釀啤酒，為老字號醞釀出嶄新原創風味。「金色三麥Ｘ林聰明春節聯名限定年菜」即日起開放預購，2月8日至2月25日限時開賣。4人份外帶套餐售價2,999元，6人份外帶/內用套餐售價3,888元。

活動期間內用可以180元優惠價，加購SUNMAI金色三麥精釀啤酒500ml（至多6杯）；以188元優惠價，加購無酒精飲品紅烏龍康普茶（至多2瓶）。外帶則享SUNMAI金色三麥一公升裝精釀啤酒2入599元新春賀年價（含保冰袋）。

「沙鍋魚頭啤酒鍋」保留正宗林聰明沙鍋魚頭湯底特色，在熬煮10小時的豬骨高湯中，加入10%金色三麥精釀啤酒，麥芽香氣讓湯頭口感更加濃郁飽滿，同時巧妙昇華偏甜的南台灣口味，喝起來更順口、更耐喝。其中不僅吃得到林聰明店內招牌沙鍋菜，更豪邁加入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料，在龍年帶來「魚躍龍門」的好兆頭。

外帶4人份套餐包含「沙鍋魚頭啤酒鍋」，以及使用黑麥香油醬、黑麥啤酒展現陶醉香氣的「黑麥啤酒香雞腿」；還有浸漬金色三麥精釀啤酒，每一口都鮮度破表的「精釀啤酒蝦」；自製老母雞高湯和蔥油，將花膠、冬菇與蔬菜熬煮入味，風味香醇清鮮的「上湯鮮蔬美顏膠」；此外還有「松露野菇燉飯」，特製松露醬汁與豐富野菇香氣齊放，讓人吃一口就上癮。

外帶或內用6人份套餐，則給你中西合璧的新潮年菜體驗，包含春節限定的「沙鍋魚頭啤酒鍋」，還有多道金色三麥人氣餐點——金色三麥經典大拼盤、山海通吃桔醬沙拉、黃金蝦餅、墨西哥雞肉餅、松露野菇燉飯或西班牙海鮮燉飯，讓大家吃飽飽過好年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥與林聰明沙鍋魚頭攜手推出「沙鍋魚頭啤酒鍋」年菜套餐，為龍年帶來「魚躍龍門」好兆頭。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥與林聰明沙鍋魚頭攜手推出「沙鍋魚頭啤酒鍋」年菜套餐，為龍年帶來「魚躍龍門」好兆頭。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥攜手林聰明沙鍋魚頭打造嶄新年菜風味，外帶4人套餐售價 2,999 元。圖／金色三麥提供
金色三麥攜手林聰明沙鍋魚頭打造嶄新年菜風味，外帶4人套餐售價 2,999 元。圖／金色三麥提供
金色三麥X林聰明沙鍋魚頭外帶或內用6人份套餐，滿足全家人的口味。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥X林聰明沙鍋魚頭外帶或內用6人份套餐，滿足全家人的口味。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥 套餐 春節

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