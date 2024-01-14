星巴克「買一送一」又來了！連續3天、這次有2款星冰樂

大選過後，星迷快來星巴克補運！星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動；活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

這次的買一送一的「指定品項」包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂；其中包括兩款星冰樂系列，優惠品項依各門市現貨為準。