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星巴克「買一送一」又來了！連續3天、這次有2款星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

大選過後，星迷快來星巴克補運！星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動；活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

這次的買一送一的「指定品項」包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂；其中包括兩款星冰樂系列，優惠品項依各門市現貨為準。

星巴克這次優惠每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

這次優惠活動包括人氣飲品「焦糖可可碎片星冰樂」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
這次優惠活動包括人氣飲品「焦糖可可碎片星冰樂」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克 咖啡

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