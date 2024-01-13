GUCCI 2024秋冬男裝「鏡射」巧妙致意 再現米蘭經典
GUCCI的2024秋冬男裝秀甫於昨天晚上進行，出席名人包含IU李知恩、韓星Jay Park、美國演員Idris Elba與另一半Sabrina Elba。品牌創意總監Sabato de Sarno以「鏡像」（Mirroring）為潛台詞，打造了一系列2024秋冬男裝，更與去年發表的2024春夏女裝，產生微妙、對比的風格共振。
從場地設計、開場時Mark Ronson的〈Late Night Feelings〉、走秀形式、服裝、包款，幾乎高程度像是2024春夏女裝的翻版：一樣的四方形場地、高反差燈光、服裝樣式、剪裁都高程度與女裝有近70%以上的相似，同樣的56套發表，甚至連第一套登場的造型都是黑色長風衣、紅色包款、黑色低領T恤，但在服裝部份細節、包款量體比例營造出差異。
過往數年來，時尚產業不時倡議性別流動、性別自由的概念，但Sabato透過本次大秀發表，並未有過往男裝女版化、或女裝男版化的常見手法，而是維持其一貫擅長的精緻剪裁與簡約輪廓，成功讓男士拿起大尺寸的Jackie 1961包款、卻不顯突兀！另一方面也透過兩個不同季節、不同性別的服裝發表，巧妙延續前任創意總監Alessandro Michele在2022年9月大秀的「雙生」（Twinsburg）主題，但以另一種更聰慧的形式呈現。
在以GUCCI為名的美學大旗下：長版風衣、酒紅色的手提包、極具雕塑建築感的金屬項鍊、芥末綠色、漆亮皮、圓領的休閒短版外套......當然，還有Sabato為GUCCI風格再定錨的Ancora Red，全數再來一回，但成為都會俐落、十足的「米蘭」風格。如果說兩年前Alessandro Michele嘗試讓男女裝元素出現在彼此造型中，再以兩位雙胞胎模特兒的同時走秀以暗喻心理跨越生理的定義，那麼Sabato則是以鏡射手法，讓服裝更靈活優雅地展示相似元素可在低限度、但有創意變化下帶來形似雙生的效果：既可出現在女性衣櫃、也可出現在紳士的衣櫥裡；這也解釋了，先前Jay Park在IG上秀出了一系列跟IU一模一樣的拍照姿勢，成為風格上的鏡像意念。
本季的56套造型維持了Sabato招牌的簡約、如高級訂製服的精練剪裁，船錨造型的金屬項鍊從女裝走入男裝身上，帶有五金零件的長絲巾則替代了傳統的男士領帶、蝶型領結，卻相似於女性的雪莉方巾，飄逸瀟灑；Ancora Red紅色也從上一季繼續發燒，出現在皮手套、皮鞋、大型的Jackie 1961包款上，甚至GUCCI經典的GG Logo也被改造成新款印花，除了出現在秀款的長大衣、西裝、鞋履上，入場前也為美國明星Idris Elba搶先穿戴造型。
綜觀GUCCI的2024秋冬男裝，整體帶有內斂、但屬於義式的戲劇性卻不不浮誇，更但有屬於米蘭的都會內斂與活力，雖然2024的春日還未真正遠去，但已經讓人期待著GUCCI 2024秋冬男女裝的上市，更讓人忍不住要為Sabato喊一聲：Good Job！
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