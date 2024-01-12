金工還原靈獸神韻 PIAGET、Qeelin珠寶美秀璀璨新象

農曆、2024的甲辰龍年即將來臨，多個珠寶品牌包含伯爵（PIAGET）、來自東方的Qeelin，相繼推薦了年節主題新品珠寶，以工藝捕捉傳說中靈獸、瑞獸的神韻，更以寶石展現璀璨新象。

新年開春的舞龍舞獅除了有除舊佈新、為百工百業開運之寓意，相傳更能驅邪降福。Qeelin的Xi Xi系列項鍊或吊墜是以18K紅金、白金、鑽石與紅寶石，重現了舞龍舞獅的「獅首」，尤其舞獅下顎將可自由開合，靈動、別具生命力，更像一枚閃耀的護身符，招財、開運。

伯爵（PIAGET）則從龍、以及與之匹配的鳳凰得到啟發，打造出玫瑰金彩色寶石胸針、玫瑰金紅寶石戒指、白金紅寶石鑽石鳳凰耳環與玫瑰金鑽石鳳凰耳環四款高級珠寶；其中玫瑰金彩色寶石胸針鑲嵌以單顆的枕形切割黃色藍寶石、枕型切割錳鋁榴石、枕型切割紅色尖晶石，主石各約3.53至5.31克拉不等，透過鮮豔的色彩排比，烘托猶如神龍下凡的歡快氣場。