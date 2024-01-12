金色三麥Ｘ林聰明 沙鍋魚頭啤酒鍋「微醺年菜」開賣

迎接龍年到來，金色三麥攜手嘉義飄香70年的排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，推出春節聯名限定套餐。研發團隊在濃郁的鍋底添加10%金色三麥世界冠軍精釀啤酒，增添酒香、也為老字號帶來新風味。即日起，「金色三麥Ｘ林聰明春節聯名限定年菜」開放預購；2月8日至2月25日金色三麥全台門市限時開賣，訂購再享精釀啤酒新春賀年優惠。

開業逾70年的「林聰明沙鍋魚頭」，是嘉義在地的排隊名店，聯名的「沙鍋魚頭啤酒鍋」保留正宗林聰明沙鍋魚頭湯底特色，在熬煮10小時的豬骨高湯中加入10%金色三麥精釀啤酒，麥芽香氣讓湯頭口感更加濃郁飽滿，同時巧妙昇華偏甜的南台灣口味，喝起來更順口。此外，不僅吃得到林聰明店內招牌沙鍋菜，更豪邁加入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料，澎湃又喜氣。

即起開賣的「金色三麥X林聰明春節聯名限定年菜」，外帶4人份套餐包含「沙鍋魚頭啤酒鍋」，以及使用黑麥香油醬、黑麥啤酒展現陶醉香氣的「黑麥啤酒香雞腿」。還有浸漬金色三麥精釀啤酒，每一口都鮮度破表的「精釀啤酒蝦」；自製老母雞高湯和蔥油，將花膠、冬菇與蔬菜熬煮入味，風味香醇清鮮的「上湯鮮蔬美顏膠」；「松露野菇燉飯」的特製松露醬汁與豐富野菇香氣齊放。外帶或內用6人份套餐除了春節限定的「沙鍋魚頭啤酒鍋」，還有多道金色三麥人氣餐點，如金色三麥經典大拼盤、山海通吃桔醬沙拉、黃金蝦餅、墨西哥雞肉餅、松露野菇燉飯或西班牙海鮮燉飯。

聯名限定年菜即日起開放預購，2月8日至2月25日限時開賣。4人份外帶套餐售價2,999元，6人份外帶 / 內用套餐售價3,888元。活動期間，內用可以180元優惠加購SUNMAI 金色三麥精釀啤酒500ml （至多6杯）、以188元優惠加購無酒精飲品紅烏龍康普茶（至多2瓶）；外帶則享SUNMAI金色三麥一公升裝精釀啤酒2入599元新春賀年價（含保冰袋）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康