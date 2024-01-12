給下一個偉大城市的備忘錄 江詩丹頓全新閣樓工匠系列

記述、見證一座偉大城市的藝術形式極其多元，可以是一只舞、一本小說、也可以是一部電影。江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出全新閣樓工匠Memorable places系列表款，從日內瓦出發，見證全世界四大知名地標的輝煌、歷史與榮光。

「吳哥城遺址」、「圓明園」、「北京孔廟和國子監」，以及江詩丹頓19世紀時期的「日內瓦總部」是本系列表款主題，也是四幅約在1864、1873至1881年間創作版畫、石版畫、畫作的主題；其中像是1843至1875的約30年間，當時的日內瓦總部位於歐洲南北向交通路線上僅有的檢查站、La Tour de l’Île鐘樓。在古代，鐘樓是時間、更是城鎮最熱鬧、商業最密集的所在，也是江詩丹頓在19世紀的精神堡壘；建於12世紀的吳哥城（Angkor Thom）更以古佛、石雕、老樹，成為今日舊高棉帝國的絕美景觀；佔地面積約20,000平方＿米的北京孔廟與中國古最高學府的國子監博物館，更象徵了東方智慧結晶的廣袤無垠。