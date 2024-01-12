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給下一個偉大城市的備忘錄 江詩丹頓全新閣樓工匠系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Les Cabinotiers閣樓工匠系列Memorable places腕表，四款皆為獨一無二，向一幅畫作、一個偉大城市致意。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠系列Memorable places腕表，四款皆為獨一無二，向一幅畫作、一個偉大城市致意。圖／江詩丹頓提供

記述、見證一座偉大城市的藝術形式極其多元，可以是一只舞、一本小說、也可以是一部電影。江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出全新閣樓工匠Memorable places系列表款，從日內瓦出發，見證全世界四大知名地標的輝煌、歷史與榮光。

「吳哥城遺址」、「圓明園」、「北京孔廟和國子監」，以及江詩丹頓19世紀時期的「日內瓦總部」是本系列表款主題，也是四幅約在1864、1873至1881年間創作版畫、石版畫、畫作的主題；其中像是1843至1875的約30年間，當時的日內瓦總部位於歐洲南北向交通路線上僅有的檢查站、La Tour de l’Île鐘樓。在古代，鐘樓是時間、更是城鎮最熱鬧、商業最密集的所在，也是江詩丹頓在19世紀的精神堡壘；建於12世紀的吳哥城（Angkor Thom）更以古佛、石雕、老樹，成為今日舊高棉帝國的絕美景觀；佔地面積約20,000平方＿米的北京孔廟與中國古最高學府的國子監博物館，更象徵了東方智慧結晶的廣袤無垠。

為了還原這些畫作背後城市地景所代表的精神意義，江詩丹頓的工匠選擇了6至9塊厚度皆薄於1毫米以下的黃金、白金與粉紅金薄片，透過四幅古畫的原型為靈感，在經過精密的雕刻、組合、疊加後，形成宛若浮雕的縱深視覺效果。40毫米的白金或粉紅金表殼內，則運用僅2.45毫米、經日內瓦印記認證的1120自動上鏈機芯，四只腕表皆為獨一無二，全世界僅一只，在低吟、詠嘆人類文明與一座偉大城市的過往之際，又何嘗不是一「只」給下一座偉大城市的備忘錄？鑑往也知來。

1843年，江詩丹頓曾將總部從日內瓦La Fabrique地區遷至Tour de l'Île鐘樓，成為當時品牌的精神象徵。圖／江詩丹頓提供
1843年，江詩丹頓曾將總部從日內瓦La Fabrique地區遷至Tour de l'Île鐘樓，成為當時品牌的精神象徵。圖／江詩丹頓提供
Memorable places腕表將以1120超薄自動上鏈機芯為動力，鮮薄、雅緻。圖／江詩丹頓提供
Memorable places腕表將以1120超薄自動上鏈機芯為動力，鮮薄、雅緻。圖／江詩丹頓提供
以圓明園為主題的面盤精雕，製作過程便需耗費約200小時。圖／江詩丹頓提供
以圓明園為主題的面盤精雕，製作過程便需耗費約200小時。圖／江詩丹頓提供
北京孔廟始建於元成宗時期（1302年)，並歷經兩次擴建，現為中國第二大孔廟，佔地約20,000平方米。圖／江詩丹頓提供
北京孔廟始建於元成宗時期（1302年)，並歷經兩次擴建，現為中國第二大孔廟，佔地約20,000平方米。圖／江詩丹頓提供
法國海軍軍官Louis Delaporte筆下描繪的吳哥城南門，成為表款的靈感來源。圖／江詩丹頓提供
法國海軍軍官Louis Delaporte筆下描繪的吳哥城南門，成為表款的靈感來源。圖／江詩丹頓提供

日內瓦 北京 畫作

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