國民妹妹IU新「髮」撞色朴載範？今晚現身米蘭時裝周

由於2024秋冬男裝的米蘭時裝周即將登場，全世界的明星動態也受到各方影迷粉絲留意。最新動態是：「國民妹妹」IU李知恩與南韓歌手Jay Park朴載範都被拍攝到在機場出境畫面，推測可能將參加今晚10點在米蘭舉辦的時裝周現場。

其中IU全身穿戴上了GUCCI新款的Jackie肩背包、黑色長靴、黑色毛帽、訂製款GG Supreme印花旅行袋，以及外搭上駝色長大衣，整體輕便、保暖，也呼應了日前甫發表的GUCCI Galleria旅行系列形象。而南韓樂手Jay Park朴載範同樣在機場現身，一身GUCCI的LOGO印花外套、寬版牛仔褲、灰色帽T、GUCCI訂製款GG Supreme印花旅行袋，以及GUCCI白色毛帽與後背包，其中以印花外套搭上灰色帽T、白色棒球帽的組合，則十足俏皮、街頭感。

國民妹妹IU本就不是初次現身米蘭時裝周，但Jay Park朴載範卻是在去年11月成為GUCCI代言人後、首次出席大秀。雖然離開秀還有約22個小時之久，但在GUCCI最新發表的品牌刊物Ancora Milan第二輯封面採用了銀色視覺，相信無論是IU李知恩或Jay Park朴載範身上的造型可能多與銀色、閃耀單品相關。

值得一提的是，Jay Park朴載範在個人官方IG中再度秀出結實身材與近乎「半甲」的刺青，同時更大秀本次他在機場時拿取的GUCCI訂製款GG Supreme印花旅行袋，除了有著代表朴載範的JAY字樣，更有和IU髮色相近的亮橘色，意外成為兩人身為GUCCI品牌代言人以外的又一共同亮點。