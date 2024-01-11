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「早C晚A」很麻煩？一瓶早晚都能用 讓肌膚發亮如燈泡
提到保養風潮，近2年最多人討論的趨勢為「早C晚A」保養法。為讓肌膚的光澤度、皮膚健康、透出剔透的紅潤感，許多人也開始重視自己的肌膚健康狀況。在這樣高壓的環境之下，搜尋找許多關於保養的推薦，而擁有多則好評的商品「維他命C小奶瓶」是大家最多熱搜的商品，到底是什麼樣的魅力，讓大家都在搜尋。
以皮膚邏輯與基礎打造的個人肌膚需求，護理專業美國的德卡dermalogica，其中「維他命C小奶瓶」活顏瞬效C精萃，無論早、晚都適用，也能成為日常居家保養的必備，想要養成肌膚變成小燈泡，就要勤勞的保養，維他命C小奶瓶也熱賣到維他命系列中，唯一拉出獨立販售，成為了當紅炸子雞。
dermalogica活顏瞬效C精萃，運用先進的科研技術，搭載穩定性高的維生素C複合物協同作用，特別針對亞洲人的暗沈、蠟黃、斑點困擾重點打擊，還可搭配使肌膚細緻度提升的乳酸、舒緩的槐花萃取物、促進循環的鼠尾草籽油，讓肌膚保養面面俱到。
保養臉部肌膚，最主要是讓肌膚維持健康狀態，還希望能提升肌膚明亮度，讓肌膚可以像是發亮的小燈泡般，閃耀青春動人光澤，高度穩定的維他命C小奶瓶，不分日夜都能使用，讓肌膚維持在最佳狀態。
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