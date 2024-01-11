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CITIZEN把手表當色票玩！打造夢幻粉、炫光藍和暖柔沙配色 快來找你的命定款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN緊跟流行趨勢，推出與色彩權威機構PANTONE合作的限定款自動上鍊腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN緊跟流行趨勢，推出與色彩權威機構PANTONE合作的限定款自動上鍊腕表。圖／CITIZEN提供

日本鐘表品牌CITIZEN也緊跟流行趨勢，推出與色彩權威機構PANTONE合作的限定款自動上鍊腕表，提供包括夢幻粉、炫光藍和暖柔沙、沉穩綠，以及熾烈紅配色款，簡直就像把手表當作色票，並滿足不同風格消費者。

CITIZEN旗下的NH299系列機械自動上鍊腕表在90年代末和2000年代之間，成為品牌最暢銷的設計之一。而在懷舊感復興的這幾季，CITIZEN重新審視這經典表款，並找來權威機構PANTONE攜手合作，透過添加全新色彩，為雋永設計帶來承先啟後的風貌。表殼呈現斜切角線條，經過拉絲飾紋和拋光處理，搭配凸面子彈形表鍊，呈現洗鍊質感，無論男、女皆適宜。而此次聯名限定機械腕表最吸睛部分，在於表盤呈現五種獨特色調，包括Dreamy Pink夢幻粉、Glowing Blue炫光藍、Peaceful Green沉穩綠、Blazing Red熾烈紅和Warm Sand暖柔沙，每一色調都展現獨特的丰采，自帶時髦感。

CITIZEN NH299系列NJ0158-89W自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH299系列NJ0158-89W自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

除了與PANTONE合作之外，CITIZEN原先熱銷的光動能計時碼表，也推出三款不同場合需求的配色款，像是全黑設計能凸顯配戴者獨特個性；搭配咖啡色皮表帶及玫瑰金表殼的款式，散發出沉穩品味和氛圍。而擁有耀眼銀色不鏽鋼表殼款，展現出極致時尚風格。而且CITIZEN利用如鐵窗花設計紋飾來妝點表盤，讓腕表具有陽剛魅力之餘，又多了幾分細膩感。

CITIZEN NH299系列NJ0158-89Z自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH299系列NJ0158-89Z自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH299系列NJ0158-89X自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH299系列NJ0158-89X自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH299系列NJ0158-89Y自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH299系列NJ0158-89Y自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN NH299系列NJ0158-89L自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN NH299系列NJ0158-89L自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能計時CA0840-87E腕表，精鋼表殼與表鍊，15,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能計時CA0840-87E腕表，精鋼表殼與表鍊，15,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能計時CA0843-11H腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼與皮革表帶，15,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能計時CA0843-11H腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼與皮革表帶，15,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能計時CA0845-83E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，16,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能計時CA0845-83E腕表，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，16,900元。圖／CITIZEN提供

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