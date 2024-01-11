快訊

談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

7-ELEVEN開運鮮食推限量新年御膳「5顆鮑魚＋秘製東坡肉」！豪華雙主食打造個人化星級年菜料理

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」合作，豪邁選用5顆鮑魚搭配秘製東坡肉入菜，打造山珍海味雙主菜的限量新年御膳「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，售價359元，2月8日起7-ELEVEN門市限定開賣，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」合作，豪邁選用5顆鮑魚搭配秘製東坡肉入菜，打造山珍海味雙主菜的限量新年御膳「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，售價359元，2月8日起7-ELEVEN門市限定開賣，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

迎接嶄新的一年，7-ELEVEN即日起全新企劃應景新春美食提案，以「有哏話題鮮食」、「頂級個人年菜」兩大策略，帶來有趣又豪華的美食陣容，包括超商通路首創將微波鮮食包裝結合諧音梗龍年祝福語，創造超商獨家的「貨架眼球經濟」；並首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」合作豪邁選用5顆鮑魚搭配秘製東坡肉入菜，打造山珍海味雙主菜的限量新年御膳，更有米其林綠星餐廳「陽明春天」創新素蔬食個人年菜組搶攻素食年菜商機。

農曆年期間生肖相關的開運商品應景又受歡迎，7-ELEVEN即日起將喜氣洋洋的新年氛圍感運用在鮮食類別，匯集超過10款美味鮮食換上新春包裝，包含人氣商品握便當、豪華秘製雙拼、御選紅燒牛肉麵、黃金炸豬排丼、滑蛋嫩雞親子丼等，依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話，像是「豬事圓龍」、「龍糰龍禧」、「畫龍點雞」詼諧的諧音哏以吸睛包裝增加消費欲望，年節感十足的商品也可當作心意送禮小物致贈親友。

新品「韓式起司辣炒豬肉飯糰」不僅採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯，搭配雙起司，口口濃郁是時下年輕人喜愛的正宗韓式風味，包裝上印有「龍糰龍禧」象徵過年期間與平日難得一見的親友相聚「Long time no see」幽默諧音讓人會心一笑，售價39元；首度推出搭配白飯的鍋物「繽紛鮮蔬豬肉鍋」也印上祝福語「豬事圓龍」，售價109元；嚴選特製辣味噌肉醬調味的「辛豚味噌鍋」、輕食「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」等商品也分別印上「辛欣向龍」、「龍獲蔬榮」等創意新年吉祥話，讓消費者新年不愁龍年拜年祝賀詞。此外，7-ELEVEN 超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。

7-ELEVEN表示，新年期間民眾喜歡吃的講究又澎湃，前年過年期間推出「日本黑毛和牛壽喜燒御膳」大獲好評，熱銷上萬份，今年首度推出豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」（售價359元），每份餐點均採用5顆飽滿鮮美鮑魚入菜，搭配日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製紹興東坡肉，佐以鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜，讓異鄉遊子、上班族、年節值班者可隨時享受個人化星級年菜料理，推薦以優惠價40元加購膳馨佛跳牆，僅399元即享5菜1湯，2月8日起門市限定限量開賣。

年節期間有許多茹素的民眾因家人葷食而需要額外備餐，相當費時，7-ELEVEN素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，為單人份量、不含五辛的手路菜：開運新椿香拌飯、吉祥如意獅子頭、花團錦簇養生湯、塔香鮑菇智慧糕，售價409元，即日起全台門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送，方便提前採買、圍爐當天再復熱即可食用。

7-ELEVEN觀察近年線上送禮趨勢明顯提升，OPENPOINT會員以「行動隨時取」功能轉贈禮品給友人筆數較去年成長1成，為搶攻新春送禮商機，「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月31日以「數位送禮新選擇．送一杯咖啡就選CITY CAFE」為主題，推出6款人氣CITY系列飲品，以禮盒小杯數組合優惠、享最低75折起，選購指定飲品轉贈、送禮者還可額外獲贈大杯熱卡布奇諾買一送一專屬指定賣場優惠。

不僅如此，「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月23日更推出期間限定「好運龍來1688龍年一路發好運價」活動，指定CITY系列熱銷飲品限量組合優惠價只要1,688元。

「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月23日推出期間限定「好運龍來1688龍年一路發好運價」活動。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月23日推出期間限定「好運龍來1688龍年一路發好運價」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商通路首創將微波鮮食包裝結合諧音哏龍年祝福語，將創意發想從商品開發延續到包裝、創造超商獨家的「貨架眼球經濟」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商通路首創將微波鮮食包裝結合諧音哏龍年祝福語，將創意發想從商品開發延續到包裝、創造超商獨家的「貨架眼球經濟」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話，像是「豬事圓龍」、「龍糰龍禧」詼諧的諧音哏以吸睛包裝增加消費欲望，也可當作心意送禮小物致贈親友。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話，像是「豬事圓龍」、「龍糰龍禧」詼諧的諧音哏以吸睛包裝增加消費欲望，也可當作心意送禮小物致贈親友。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起全新企劃應景新春美食提案，以「有哏話題鮮食」、「頂級個人年菜」兩大策略帶來有趣又豪華的美食陣容。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起全新企劃應景新春美食提案，以「有哏話題鮮食」、「頂級個人年菜」兩大策略帶來有趣又豪華的美食陣容。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，售價409元，即日起全台7-ELEVEN門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，售價409元，即日起全台7-ELEVEN門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日，連續4天推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日，連續4天推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月23日推出期間限定「好運龍來1688龍年一路發好運價」活動，指定CITY系列熱銷飲品限量組合優惠價1,688元。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月23日推出期間限定「好運龍來1688龍年一路發好運價」活動，指定CITY系列熱銷飲品限量組合優惠價1,688元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與米其林綠星餐廳「陽明春天」推素蔬食個人年菜組，售價409元，即日起全台7-ELEVEN門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與米其林綠星餐廳「陽明春天」推素蔬食個人年菜組，售價409元，即日起全台7-ELEVEN門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起將喜氣洋洋的新年氛圍感運用在鮮食類別，匯集超過10款美味鮮食換上新春包裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起將喜氣洋洋的新年氛圍感運用在鮮食類別，匯集超過10款美味鮮食換上新春包裝。圖／7-ELEVEN提供

豬肉 年菜

延伸閱讀

民團推廣植物性飲食盼政府支持 助節能減碳

凍漲20年！好市多1經典套餐才50元 資深會員讚：唯一必買

世紀破冰！熱狗23年前嗆還能紅幾年 認畜生道歉徐懷鈺

「我只會抄朱德庸」熱狗攻蛋全說了！15歲兒帥樣曝光

相關新聞

萊爾富限時推「3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水」！800家限定門市同步推茶碗蒸加10元喝指定飲品

本周六（1月13日）就是總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日，萊爾富在全台鄰近投開票所約300家門市提供多款便攜式的...

網美系草莓甜品報到！BELLINI Pasta Pasta限期供應

三澧餐飲集團旗下BELLINI Pasta Pasta、MOLINO與BELLINI CAFFE，自1月12日起3月10...

德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」 首間永續概念店進駐竹北遠百

德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」秉持「嚴謹的態度、自由的靈魂」，專注打造更加純粹的咖啡體驗，現已於全台拓展共 5 ...

7-ELEVEN開運鮮食推限量新年御膳「5顆鮑魚＋秘製東坡肉」！豪華雙主食打造個人化星級年菜料理

迎接嶄新的一年，7-ELEVEN即日起全新企劃應景新春美食提案，以「有哏話題鮮食」、「頂級個人年菜」兩大策略，帶來有趣又...

舒淇獻上恭喜發財賀歲祝福 只能紅包拿來 買寶格麗了

農曆龍年即將到來，寶格麗（BULGARI）臻選珠寶、腕表及包款，以來自「永恆之城」羅馬的神秘靈蛇呼應東方傳統的祥龍，傳遞...

Converse再度攜手話題設計師 解構經典帆布鞋又成搶手貨

設計師FENG CHEN WANG（王逢陳）的同名時裝品牌近年備受關注，吸引許多潮流或是機能服飾邀請劃界合作，而Converse就是其中之一。2019年雙品牌首度攜手，利用解構與重組手法推出CHUCK 70概念鞋，大獲成功後，就有網友都在期待下一次的聯名會是什麼時候？沒想到這一等就是5年！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。