7-ELEVEN開運鮮食推限量新年御膳「5顆鮑魚＋秘製東坡肉」！豪華雙主食打造個人化星級年菜料理

迎接嶄新的一年，7-ELEVEN即日起全新企劃應景新春美食提案，以「有哏話題鮮食」、「頂級個人年菜」兩大策略，帶來有趣又豪華的美食陣容，包括超商通路首創將微波鮮食包裝結合諧音梗龍年祝福語，創造超商獨家的「貨架眼球經濟」；並首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」合作豪邁選用5顆鮑魚搭配秘製東坡肉入菜，打造山珍海味雙主菜的限量新年御膳，更有米其林綠星餐廳「陽明春天」創新素蔬食個人年菜組搶攻素食年菜商機。

農曆年期間生肖相關的開運商品應景又受歡迎，7-ELEVEN即日起將喜氣洋洋的新年氛圍感運用在鮮食類別，匯集超過10款美味鮮食換上新春包裝，包含人氣商品握便當、豪華秘製雙拼、御選紅燒牛肉麵、黃金炸豬排丼、滑蛋嫩雞親子丼等，依據餐點特色發想多款「龍年」相關的吉祥話，像是「豬事圓龍」、「龍糰龍禧」、「畫龍點雞」詼諧的諧音哏以吸睛包裝增加消費欲望，年節感十足的商品也可當作心意送禮小物致贈親友。

新品「韓式起司辣炒豬肉飯糰」不僅採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯，搭配雙起司，口口濃郁是時下年輕人喜愛的正宗韓式風味，包裝上印有「龍糰龍禧」象徵過年期間與平日難得一見的親友相聚「Long time no see」幽默諧音讓人會心一笑，售價39元；首度推出搭配白飯的鍋物「繽紛鮮蔬豬肉鍋」也印上祝福語「豬事圓龍」，售價109元；嚴選特製辣味噌肉醬調味的「辛豚味噌鍋」、輕食「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」等商品也分別印上「辛欣向龍」、「龍獲蔬榮」等創意新年吉祥話，讓消費者新年不愁龍年拜年祝賀詞。此外，7-ELEVEN 超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」即日起至1月14日推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買一送一優惠。

7-ELEVEN表示，新年期間民眾喜歡吃的講究又澎湃，前年過年期間推出「日本黑毛和牛壽喜燒御膳」大獲好評，熱銷上萬份，今年首度推出豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」（售價359元），每份餐點均採用5顆飽滿鮮美鮑魚入菜，搭配日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製紹興東坡肉，佐以鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜，讓異鄉遊子、上班族、年節值班者可隨時享受個人化星級年菜料理，推薦以優惠價40元加購膳馨佛跳牆，僅399元即享5菜1湯，2月8日起門市限定限量開賣。

年節期間有許多茹素的民眾因家人葷食而需要額外備餐，相當費時，7-ELEVEN素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，為單人份量、不含五辛的手路菜：開運新椿香拌飯、吉祥如意獅子頭、花團錦簇養生湯、塔香鮑菇智慧糕，售價409元，即日起全台門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送，方便提前採買、圍爐當天再復熱即可食用。

7-ELEVEN觀察近年線上送禮趨勢明顯提升，OPENPOINT會員以「行動隨時取」功能轉贈禮品給友人筆數較去年成長1成，為搶攻新春送禮商機，「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月31日以「數位送禮新選擇．送一杯咖啡就選CITY CAFE」為主題，推出6款人氣CITY系列飲品，以禮盒小杯數組合優惠、享最低75折起，選購指定飲品轉贈、送禮者還可額外獲贈大杯熱卡布奇諾買一送一專屬指定賣場優惠。