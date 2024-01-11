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舒淇獻上恭喜發財賀歲祝福 只能紅包拿來 買寶格麗了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石手環。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石手環。圖／寶格麗提供

農曆龍年即將到來，寶格麗（BULGARI）臻選珠寶、腕表及包款，以來自「永恆之城」羅馬的神秘靈呼應東方傳統的祥龍，傳遞新春祝福、慶賀節氣，並邀請全球品牌代言人舒淇魅力演繹新年限定單品，以象徵新年「紅」運的美好祝願，獻上賀歲祝福。

特別呈現的BULGARI BULGARI系列新春限定款項鍊，從羅馬歷史中汲取設計靈感，以現代風格巧妙演繹雋永設計，將經典雙LOGO元素鐫刻於圓形吊墜上，搭配精緻的方形紅寶石，妝點濃郁節日氛圍，為瑞意新春點亮美好寓意。

而SERPENTI FOREVER石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包新年限定款，則採用代表新春節慶的濃烈色彩，以閃耀光澤的石榴石色水蛇皮製作，所搭配的同色系標誌性蛇首釦環，其設計靈感汲取自1960年代Serpenti系列珠寶，完美結合過去與未來。

寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石墜鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石墜鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石墜鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金鑽石墜鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI BULGARI BULGARI紅寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定單品。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI FOREVER石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI FOREVER石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗臻選珠寶、腕表及包款為新春獻上美好祝福。圖／寶格麗提供
寶格麗臻選珠寶、腕表及包款為新春獻上美好祝福。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI FOREVER石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI SERPENTI FOREVER石榴石紅色水蛇皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供

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