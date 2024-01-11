舒淇獻上恭喜發財賀歲祝福 只能紅包拿來 買寶格麗了

農曆龍年即將到來，寶格麗（BULGARI）臻選珠寶、腕表及包款，以來自「永恆之城」羅馬的神秘靈蛇呼應東方傳統的祥龍，傳遞新春祝福、慶賀節氣，並邀請全球品牌代言人舒淇魅力演繹新年限定單品，以象徵新年「紅」運的美好祝願，獻上賀歲祝福。

特別呈現的BULGARI BULGARI系列新春限定款項鍊，從羅馬歷史中汲取設計靈感，以現代風格巧妙演繹雋永設計，將經典雙LOGO元素鐫刻於圓形吊墜上，搭配精緻的方形紅寶石，妝點濃郁節日氛圍，為瑞意新春點亮美好寓意。