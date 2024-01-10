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主廚秘製豚骨湯底 在家開鍋！美威鮭魚干貝海鮮丸加料

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
看準國人愛鍋特性，美威鮭魚專賣店端出季節限定鍋物「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」。圖/美威鮭魚提供
看準國人愛鍋特性，美威鮭魚專賣店端出季節限定鍋物「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」。圖/美威鮭魚提供

天氣愈來愈冷，暖呼呼的火鍋是當下熱選。「Supreme Salmon美威鮭魚」即起於全台專賣店端上日本北海道最具代表性的特色鍋物「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」，在家就能溫暖開鍋。

全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」端出的「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」，嚴選挪威直送的鮮嫩鮭魚，佐以北海道石狩鍋為概念獨家調製的豚骨湯底，選用白味噌、牛奶以黃金比例慢火熬煮，增添風味層次，搭配鮮蝦、魷魚圈，以及洋蔥、高麗菜、玉米塊、板豆腐、花椰菜、黑木耳等多種當令時蔬，濃郁甘甜的湯汁襯出鮭魚鮮味，可補足秋冬元氣、溫暖整個新年。

此外，美威鮭魚也推薦人氣必點的「松露嫩鮭野菇燉飯」，拌炒後的紅黃椒、蘑菇等鮮蔬與義大利松露、白酒、鮮奶油等食材一起入鍋，以醇厚迷人的松露醬汁燉煮Q彈米飯，搭配鮮嫩厚切鮭魚菲力，鮭魚脂香與松露香氣交織，健康味美

考量「輕度開伙」的趨勢，美威鮭魚同步推出年貨首選「美威鮭魚干貝海鮮丸」（定價135元／盒），即日起於全台家樂福、Mia C'bon超市、美威鮭魚網路商店、美威鮭魚廚房販售。這也是全台唯一將鮭魚與干貝雙頂級食材揉入，融合魷魚、荸薺等食材增添豐富口感的干貝海鮮丸，堅持不添加色素、香料、防腐劑、味精等人工添加物，簡單加熱、百搭其他年菜，或是年節香烤解饞都很適合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台唯一「美威鮭魚干貝海鮮丸」新裝上市。圖/美威鮭魚提供
全台唯一「美威鮭魚干貝海鮮丸」新裝上市。圖/美威鮭魚提供

鮭魚 食材 牛奶

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