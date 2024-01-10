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雞塊買1送1、套餐現省300！肯德基「12款優惠」限15天
龍年將至，肯德基自1月12日起，連續15天推出「歲末雞省小尾牙」優惠，包括上校雞塊、玉米濃湯、百事可樂等3款點心，均享「買1送1」，另外還有「66元銅板組合套餐」、「個人獨享澎湃套餐」、「雙人共享雞省餐」等不同選擇，現享5折起優惠，最多現省300元。
1月12日至1月26日期間，肯德基推出12款「歲末雞省小尾牙」優惠組合。其中「4塊上校雞塊」、「玉米濃湯（大）」、「百事可樂（中）」等3款品項，均享「買1送1」，最高現省52元。「66元銅板組合套餐」中，包括有「草苺起司冰淇淋大福、原味蛋撻、無糖茉莉綠茶(小) 」等3種組合餐，享52～53折不等優惠。
針對「個人獨享澎湃套餐」，則有3種不同方案，每套149元起，現省81元起，其中「剝皮辣椒紙包雞、4塊上校雞塊、原味蛋撻、無糖茉莉綠茶」的組合，優惠價189元，現享69折。「雙人共享雞省餐」同樣有3種方案，最低269元起。「咔啦脆雞x4、上校雞塊4塊、香酥脆薯(大) x1、蛋撻禮盒x1、可樂(中) x2」組合，每套399元，現省300元。
使用「預訂快取」線上先點餐再到現場取餐，或使用店內「手機掃碼點餐」完成點餐，購買XL套餐可享有「+1元多一件蛋撻」；購買桶餐可享「+1元多一件炸雞」。
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