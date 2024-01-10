「廟宇」飄烟、「遶境」劈啪響！盤點星飯店的創意調酒

「廟宇」、「遶境」的調酒風味，妳覺得會如何呈現？多家星飯新年度掀起調酒「趣」熱潮，以微醺迎新年。其中，除了難以想像的本土滋味，還有塔羅調酒算命、專車接駁前往古蹟無限暢飲，讓飯店之夜更具妙趣。

調酒在地化已是趨勢，台北文華東方酒店「M.O. Bar」繼以台灣城市與水果為主題的季節調酒菜單後，即日起新推10款全新台灣特色調酒，精彩酒款包括「山林」、「廟宇」、「遶境」、「窯烤地瓜」、「牛肉麵」等，帶賓客踏上一場品飲台灣之美的微醺旅程。

其中取自台灣廟宇林立的特色為靈感，翻玩經典調酒Rob Roy，有趣的是裊裊香烟伴酒前來，意境十足。「遶境」則以以蘇格蘭威士忌為基底，加入薑、柴燒龍眼肉和新鮮蘋果乾呈現辛辣與圓潤甜味的平衡，並加入發酵過的米釀帶出獨特酸感，亮點在於現場炙燒台灣肉桂葉，帶來霹哩啪啦的聲響，恍如遶境時的炮竹聲。

「牛肉麵」則喝出了風乾昆布與琴酒低溫烹調呈現鹹香感，還有五香和牛番茄等牛肉麵元素，精彩的是杯緣，沾上了風乾牛肉角研磨的粉，伴隨著酒飲更有台灣牛肉麵的風味。

台北國泰萬怡酒店Drift Bar則以「開運」為題，攜手Glenmorangie格蘭傑單一麥芽威士忌推出無限暢飲命定酒單「微醺塔羅夜」。以經典格蘭傑10年、格蘭傑12年雪莉桶，以及格蘭傑14年波特桶為基底，加入塔羅占卜，創造9款以塔羅牌為名的特選酒單「微醺塔羅夜」，即日起於每晚19:00~21:00無限暢飲，邀請威士忌愛好者們一同品酩新年的開運命定特調。

此外，限定塔羅占卜活動也於即日起開放報名，於指定日期(1/12、1/19、1/24、1/31、2/2)前往，即可依照專案時數，現場提問，採官網表單限量預約報名。同時，周一至周四同桌消費2小時無限暢飲方案，加入萬豪旅享家會員並於台北國泰萬怡粉絲專頁按讚，當晚即可加贈續暢1小時。Drift Bar無限暢飲方案1小時600元，2小時1,000元，服務費另計。

來到南台灣，冬陽和煦，避冬度假正適宜。台南晶英推出酒鬼最愛暢飲方案「晶夜Chill High High」，安排接駁到館外秘境酒吧「茶薈知事官邸」，提供Highball暢飲3小時不間斷，包含木燙青茶伏特加、碳焙烏龍蘭姆酒、碧螺春琴酒、香片龍舌蘭、荔香烏龍威士忌、紅玉紅茶梅酒等共6款．想要微醺感也不必等天黑，中午12點起即可開始兌換。兩人成行不含早餐5,999元起，透過官網訂房再享高鐵車票7折起優惠。