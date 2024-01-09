手指的溫柔！2024代表色「柔和桃」躍上指尖秀出溫暖感

走過疫情，日前由Pantone所公布的2024年度代表色，就是充滿柔軟溫和、包容力的「Peach Fuzz柔和桃」，也讓不少品牌跟上這股潮流，紛紛推出多款柔和桃的相關產品。其中，許多女生都喜愛的指彩，也有多款柔和桃色彩，讓指尖也能流洩出女人的溫柔感。

介於粉紅色與橙色之間的柔和桃，一眼看上，就能讓人想到甜美的味道或是香氣，也容易與天鵝絨、毛絨質地聯想在一起，更給人一種感性且舒適的感覺，這也呼應在疫情之後，人們的生活方式，更走向找到歸屬感，享受片刻寧靜的風貌。

美甲品牌OPI就選出6款柔和桃風格的指彩，從質感亮片、細緻珠光到迷人粉彩，更表示柔和桃很適合亞洲人，幾乎百搭，更能夠顯白，更能夠營造出多樣化質感指彩。