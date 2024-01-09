2024新春酒禮新亮點 「青島威士忌」首度登陸台灣

迎接農曆春節送禮旺季，國內最大專業洋酒代理商橡木桶洋酒推出百款世界級限量酒禮，全方位滿足市場送禮需求。針對2024甲辰龍年，橡木桶洋酒特別推出「英國勞德22年白金／25年黑金雪莉蘇格蘭威士忌龍年限定版禮盒組」，瓶身採用以騰龍為形象的手繪設計，搭配精緻質感的同款禮盒，成為今年贈送長官、長輩酒禮首選。

除了「英國勞德22年白金／25年黑金雪莉蘇格蘭威士忌龍年限定版禮盒組」，橡木桶洋酒更推出全球唯一獲准在西班牙赫雷斯熟陳的蘇格蘭威士忌「諾曼（NOMAD）」蘇格蘭威士忌禮盒，獨特風味絕無僅有。

在此同時，橡木桶洋酒更宣布代理來自青島的「青島威士忌」。德國商人克勞克1912年將製作威士忌的技術引進中國，除在青島釀製出優質的葡萄酒、也生產出亞洲第一瓶威士忌，更影響了日本威士忌的演進與流變。今年適逢建廠111週年，也是「青島威士忌」面向國際的開始。

橡木桶洋酒這次共引進3款「青島威士忌」，分別是使用波本桶及蒙古櫟橡木桶熟陳的「青島威士忌——百年經典」，使用卡本內蘇維翁紅酒桶及蒙古櫟橡木桶熟陳的「青島威士忌——雙桶甄選」，還有選用國際屢獲大獎的華東珍藏莎當妮桶桶陳的「青島威士忌——大師甄選」，每一款都令人驚艷。

在葡萄酒方面，更有集結法國頂尖釀造工藝，擁有「波爾多第一品牌」美稱的「摩當卡地（Mouton Cadet）」；以及由菲利嬪女爵創立、結合寶龍菲力浦釀酒實力與智利葡萄園多元化的「愛司庫達（Escudo Rojo）」；更有號稱加拿大國寶、觀光客瘋狂掃貨的「雲嶺冰酒Inniskillin」。此外也有以濃郁豐饒的風味聞名亞洲、擁有溶化身心奢侈香氣的「日本贅澤梅酒」。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「向來上市就搶購一空的知名威士忌品牌限定禮盒，相較起其他通路，橡木桶洋酒有堅強的代理實力與足夠的庫存量，即便是產量短缺的情況下，依舊能讓消費者搶先預購收藏；亦可依需要加購禮盒組，成為獨具個人風格的客製化酒禮，還有最專業的門市人員打點送禮大小事。」

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