藏壽司13款「三麗鷗扭蛋」開扭！ Kitty、酷洛米現身
Kitty迷準備好了嗎？「藏壽司」自1月19日起，將攜手美樂蒂、Hello Kitty、大耳狗喜拿以及酷洛米等三麗鷗角色，推出13款「藏壽司×三麗鷗限定扭蛋」，其中還包括特賞「櫻花凱蒂」，為粉絲們帶來新春好心情。此外，藏壽司也以鮭魚、鮮蝦等食材，推出3款「開運鮮饗」，帶來不同的新滋味。
藏壽司本次所推出台灣限定、以櫻花意象設計的三麗鷗系列扭蛋，集結美樂蒂、大耳狗喜拿、Hello Kitty及酷洛米等人氣角色，自1月19日起登場開扭。其中包括有角色們被櫻花包圍、呈現春意滿點的4款「磁鐵書籤」，還有讓各個角色換上新年限定和服的4款「櫻花吊飾」。同時藏壽司也將鮮度君與三麗鷗角色們結合，推出4款限定的「鮮度君吊飾」。另還有500顆扭蛋才會出現1顆的特賞「櫻花凱蒂」，高度將近達4公分，適合粉絲試試手氣。
藏壽司同時將台灣民眾喜愛的鮭魚、鮮蝦等食材，推出「開運鮮饗」系列。包括有「炙烤明太子鮭魚」、「蟹風味棒鮮蝦手捲」與「鮮蝦佐石澤沙拉醬」，每盤均為40元，自即日起開始供應。
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