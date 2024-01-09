搭英國唯一豪華臥鋪列車 奢華穿梭蘇格蘭高地風光

頂級的豪華列車之旅，擁有獨特且難以取代的魅力。

曾為英王愛德華七世所使用的豪華臥鋪列車「皇家蘇格蘭人號」價格不斐且一位難求的稀缺性，已讓「皇家蘇格蘭人號」成為遊覽蘇格蘭最奢華的選項。

皇家貴族品味 精品工藝內裝

「皇家蘇格蘭人號」服務過許多王室貴族。LVMH集團奢華旅遊品牌Belmond接手後，以愛德華時代的復古風格改裝，成為英國唯一的豪華臥鋪列車。皇家蘇格蘭人號以經典格紋布與原木為主，並以桃花心木、格子呢裝飾點綴出蘇格蘭風情。9節車廂中，包含2節餐廳車廂、5節臥鋪房、1節開放式觀景車廂和1節服務車。旅客可以在百年精品工藝打造的車廂中，享受最完整、細緻的服務與氛圍，也因此列車擁有「車輪上的鄉間別墅」的美譽。

豪華餐廳車廂以百年精品工藝原木打造。 圖／摘自皇家蘇格蘭人號官網

開放式觀景車廂 SPA水療車廂

皇家蘇格蘭人號上的水療中心。 圖／摘自皇家蘇格蘭人號官網

列車特別設置的開放式觀景車廂，設有舒適的沙發、扶手椅，以及敞開式廊道陽臺，旅人能邊喝著蘇格蘭威士忌，邊欣賞欣賞蘇格蘭高地的美麗和野性魅力。兩節餐車提供早餐至晚餐，廚師們以當地採買的頂級新鮮食材，烹調出道地的蘇格蘭風味。同時，餐車上也全天候提供精選熱飲、30種優質葡萄酒、利口酒和麥芽威士忌。2017年列車更新增了SPA水療車廂，讓旅客能在時速160公里的列車上修容美甲、按摩。有行旅特別精選5天4夜經典旅程，帶領旅人們欣賞蘇格蘭高地絕美風光。

悠遊愛丁堡 百年歷史飯店

以愛丁堡為出發點與結束點的「皇家蘇格蘭人號」，有行旅行程還安排悠遊愛丁堡，入住百年歷史的飯店與享用米其林法式料理。愛丁堡郊區的「因弗洛奇城堡酒店」為19世紀的城堡改建而成，雄偉城堡被茂盛的常青樹包圍，有如森林中的世外桃源，裡頭盡是奢華典雅的家具擺飾，彷彿穿越時光隧道，走進19世紀皇家日常。

因弗洛奇城堡酒店被森林環繞，宛若世外桃源。圖／摘自因弗洛奇城堡酒店臉書

「愛丁堡華道夫．阿斯多里亞．卡利多尼亞酒店」則是擁有超過百年歷史的愛丁堡五星酒店，前身是舊王子街車站，拆除後留下的古物大鐘，現仍作為古蹟保存在酒店內，料理和酒吧也是飯店精采亮點，由米其林二星主廚Chris和Jeff Galvin監製，無論是食材品質、味道和烹調技法皆為高水準；而附屬的卡利酒吧則為愛丁堡國際藝穗節場地，每年吸引許多藝術展演愛好者聚集於此，旅人也能在此享受絕佳的度假時光。

如果你想去

「皇家蘇格蘭人號奢華經典之旅」12天9夜旅程，2024年6月22日至7月3日。本月於台北、台中、高雄舉辦旅程說明會。報名請洽(02)8643-3905、8643-3926、8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網

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