餐飲漲不停！速食、披薩、拉麵都變貴 消費者荷包哭哭

物價真的回不去了！包括「麥當勞」、「漢堡王」等速食業者，近期紛紛調漲產品價格；主打自助餐的「漢來海港」、拉麵名店「鬼金棒」、「屯京拉麵」，或是「達美樂」等餐飲品牌，也都紛紛調整售價，讓消費者的荷包越來越薄。

「麥當勞」自去年12月20日起，調整部份產品內容。「超值全餐」有7項主餐價格不變，雙層牛肉吉事堡、6塊麥克雞塊等主餐調漲2～5元，平均漲幅2.9%，同時除了經典配餐外，其他配餐調漲3～6元。另外早餐的配餐、部份的點心飲料也有1～6元的漲幅。

同樣為連鎖速食的「漢堡王」自1月9日起也調整部份產品售價，共計17個品項調漲，平均漲幅約2%。其中包括重磅培根雙層牛肉、雙層國王大雞堡等主餐，還有辣薯球、薯條、洋蔥圈等點心均在名單之中，漲幅4～20元不等。品牌明星商品「華堡」則維持原價，另外常態餐點中的「小華堡」，也直接免費升級成「雙層小華堡」，藉此穩定消費者心態。

除此之外，目前在台共有7間分店的自助餐廳「漢來海港」，宣佈將在3月1日起調漲部份方案價格，依照不同地區的分店與餐期時段，調漲30～100元，最大漲幅達14.4%。以台北的兩間分店為例，平日午餐由950元漲至990元，下午餐由690元漲至790元。平日晚餐、假日午餐、假日晚餐則維持原價。

「達美樂」2023年底調漲5款主力產品的價格，漲價16～34元，幅度約3～5%，其中「黃金龍蝦披薩」從810元漲為848元、「黃金海鮮披薩」則由742元漲為758元，不過達美樂仍降價部份產品內容，以維持競爭力。北市人氣餐廳「驥園川菜餐廳」今年也調漲雞湯和部分菜色售價。至於獲得許多拉麵迷喜愛的名店「鬼金棒」，自1月1日起將拉麵、沾麵調漲10元；「屯京拉麵」也在2023年末大幅度調整產品價格，其中「超值東京豚骨拉麵」由325漲至360元，「超值豪華味噌拉麵」直接漲至455元。板橋烘焙名店「小潘蛋糕坊」也在今年調漲，鳳梨酥每顆漲至40元。