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foodpanda點星巴克外送服務費只要1元 限時這2天別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時2天，foodpanda祭出限時外送服務費只要1元的超殺優惠。圖／foodpanda提供
限時2天，foodpanda祭出限時外送服務費只要1元的超殺優惠。圖／foodpanda提供

點星巴克外送服務費竟只要1元！最近選舉話題夯，foodpanda響應民主盛事，於1月8日及1月15日的下午2點至5點，推出訂購美食、生鮮雜貨即時外送指定店家，外送服務費只要1元的限時活動，品牌包含熱門咖啡、手搖店、炸物、甜點，連生鮮雜貨、藥妝店都能點，快訂好鬧鐘、把握時間下單叫foodpanda送。

外送服務費只要1元的限時活動，品牌包含星巴克、可不可熟成紅茶、50嵐、清心福全等，若下午肚子餓，也可以叫炸物、鹹酥雞、麵線、蛋糕、仙草冰、麵包等各式點心，無論鹹甜運費通通只要1元；此外，生鮮雜貨指定店家包含生活用品及藥妝店家，如無印良品、小北百貨、屈臣氏、康是美、大樹藥局等，也都同享1元外送服務費優惠。

活動僅限指定店家且需訂購滿低消金額方可使用，部分分店不適用，以結帳頁面顯示為準。

1月8日及1月15日的下午2點至5點，foodpanda指定美食及生鮮雜貨外送店家運費通通只要1元。圖／foodpanda提供
1月8日及1月15日的下午2點至5點，foodpanda指定美食及生鮮雜貨外送店家運費通通只要1元。圖／foodpanda提供

外送 服務費 生鮮

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