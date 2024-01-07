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創新產品、優化定位受肯定 LVMH集團三公子升任鐘表部門執行長

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
現年29歲的LVMH集團三公子Frédéric Arnault先生（左），被大眾所熟悉的就是他與天團Blackpink成員Lisa花邊新聞。圖／摘自instagram、TAG Heuer提供
現年29歲的LVMH集團三公子Frédéric Arnault先生（左），被大眾所熟悉的就是他與天團Blackpink成員Lisa花邊新聞。圖／摘自instagram、TAG Heuer提供

在擔任瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）執行長期間，LVMH集團三公子Frédéric Arnault帶領團隊開發創新產品，同時提升了品牌定位，繳出亮眼銷售佳績，讓他被拔擢成鐘表部門執行長。而TAG Heuer執行長一職則由原先的Zenith執行長Julien Tornare出任，替LVMH集團鐘表與珠寶部門經營帶來新氣象。

現年29歲的LVMH集團三公子Frédéric Arnault先生，被大眾所熟悉的就是他與天團Blackpink成員Lisa花邊新聞，但實際上自從他在2017年加入TAG Heuer團隊後，並沒有因為「王子」身份而怠惰，反倒是提出許多經營與優化品牌策略。像是擔任策略與數位科技總監期間，Frédéric Arnault就主導了讓旗下智能腕表，加入專屬高爾夫球運用程式，大獲成功。而在2020年疫情期間，走馬上任TAG Heuer執行長後，更是重新規劃品牌定位，優化現有產品線，積極開發更多元自製機芯，成為高級腕表象徵。同時，Frédéric Arnault還延攬素有「陀飛輪女王」封號的Carole Forestier-Kasapi加入研發團隊，開創出世界第一款變速計時機芯，並搭載於話題聯名保時捷表款，深獲市場矚目，也奠定整個LVMH集團於鐘表界的領先地位。

Frédéric Arnault帶領TAG Heuer團隊開發創新產品，同時提升了品牌定位，繳出亮眼銷售佳績，讓他被拔擢成LVMH集團鐘表部門執行長。圖／TAG Heuer提供
Frédéric Arnault帶領TAG Heuer團隊開發創新產品，同時提升了品牌定位，繳出亮眼銷售佳績，讓他被拔擢成LVMH集團鐘表部門執行長。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，在卸任TAG Heuer執行長前，Frédéric Arnault還緊隨永續趨勢，採用創新實驗室鑽石結合複雜功能，推出品牌少見的千萬元級別的珠寶腕表，在在都展現他的遠見。除了創新設計與優化品牌定位之外，Frédéric Arnault還讓TAG Heuer大賺237億元，繳出漂亮銷售成績單。連現任LVMH集團鐘表與珠寶部門的執行長Stéphane Bianchi也說「Frédéric Arnault對製表行業獨特且顛覆性的願景為TAG Heuer帶來了驚人轉型，以創紀錄的速度恢復了品牌榮光」，未來更樂見與他一同管理集團下的Hublot、Zenith與TAG Heuer腕表品牌。

TAG Heuer Monaco Gulf特別版腕表榮獲2022 GPHG最佳經典腕表獎，Frédéric Arnault以執行長身份領獎。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco Gulf特別版腕表榮獲2022 GPHG最佳經典腕表獎，Frédéric Arnault以執行長身份領獎。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，陽極處理氧化鋁表殼，鋁製表圈搭配編織表帶，鑽石總重11.7克拉，約1,178萬元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪計時碼表，陽極處理氧化鋁表殼，鋁製表圈搭配編織表帶，鑽石總重11.7克拉，約1,178萬元。圖／TAG Heuer提供

搭載世界第一款變速計時TH20-08機芯的Carrera系列Chronosprint計時碼表，精鋼表殼搭配皮革表帶，約30萬2,900元。圖／TAG Heuer提供
搭載世界第一款變速計時TH20-08機芯的Carrera系列Chronosprint計時碼表，精鋼表殼搭配皮革表帶，約30萬2,900元。圖／TAG Heuer提供

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