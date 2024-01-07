TAG Heuer掰了蔡徐坤！劉昊然上位成新任品牌大使

新的一年到來，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也有許多新的變化，其一就是邀請中國男星劉昊然取代先前的蔡徐坤，成為全新品牌大使，並曝光他詮釋龍年限量腕表大片。

今年26歲的劉昊然，從「國民弟弟」到「票房保證」，也不過是短短數年間的事情，演出的「唐人街探案」系列電影，成為他的代表作；之後再以電視劇「瑯琊榜之風起長林」中的「蕭平旌」一角深植人心，是目前中國最炙手可熱的一線男星。正因為劉昊然於戲劇的精彩表現，獲得TAG Heuer青睞，邀請他擔任品牌新任代言人，藉以取代先前爆出爭議新聞的蔡徐坤。兩人年齡相仿，因此吸引的群眾多有重疊，不過劉昊然為演員出身，藉著戲劇的熱播，能觸及到不同的粉絲，比起蔡徐坤的「中國區品牌大使」身份，TAG Heuer此次雖沒明說，不過卻是以更高規格來宣布。

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

賽車運動為TAG Heuer的品牌基因之一，恰巧劉昊然的英文名字Turbo（渦輪增壓器）是高性能汽車引擎動力系統中重要組成部分，讓人覺得註定雙方會合作。而成為品牌大使，劉昊然則表示「我與TAG Heuer擁有相同價值觀，不斷挑戰自我，始終追求突破，因此合作是很自然的決定，也讓我非常激動」。而攜手的第一組廣告大片中，劉昊然配戴的是全新Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，在新品牌代言人加持下，呈現這款融合中華文化與品牌賽車DNA的獨特表款，也成為品牌重新啟程的象徵。

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，精鋼表殼，全球300只，約20萬7,000元。圖／TAG Heuer提供