快訊

馬文君曝外國友人挺台都政治公關 對方1舉動露餡

幾歲能買房？全台一半新房貸族逾40歲 想到這點更恐怖

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

TAG Heuer掰了蔡徐坤！劉昊然上位成新任品牌大使

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

新的一年到來，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也有許多新的變化，其一就是邀請中國男星劉昊然取代先前的蔡徐坤，成為全新品牌大使，並曝光他詮釋龍年限量腕表大片。

今年26歲的劉昊然，從「國民弟弟」到「票房保證」，也不過是短短數年間的事情，演出的「唐人街探案」系列電影，成為他的代表作；之後再以電視劇「瑯琊榜之風起長林」中的「蕭平旌」一角深植人心，是目前中國最炙手可熱的一線男星。正因為劉昊然於戲劇的精彩表現，獲得TAG Heuer青睞，邀請他擔任品牌新任代言人，藉以取代先前爆出爭議新聞的蔡徐坤。兩人年齡相仿，因此吸引的群眾多有重疊，不過劉昊然為演員出身，藉著戲劇的熱播，能觸及到不同的粉絲，比起蔡徐坤的「中國區品牌大使」身份，TAG Heuer此次雖沒明說，不過卻是以更高規格來宣布。

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

賽車運動為TAG Heuer的品牌基因之一，恰巧劉昊然的英文名字Turbo（渦輪增壓器）是高性能汽車引擎動力系統中重要組成部分，讓人覺得註定雙方會合作。而成為品牌大使，劉昊然則表示「我與TAG Heuer擁有相同價值觀，不斷挑戰自我，始終追求突破，因此合作是很自然的決定，也讓我非常激動」。而攜手的第一組廣告大片中，劉昊然配戴的是全新Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，在新品牌代言人加持下，呈現這款融合中華文化與品牌賽車DNA的獨特表款，也成為品牌重新啟程的象徵。

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布中國男星劉昊然成為新任品牌大使，並演繹Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，精鋼表殼，全球300只，約20萬7,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，精鋼表殼，全球300只，約20萬7,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，18K玫瑰金表殼，全球50只，約74萬300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列Chronograph龍年限量版腕表，18K玫瑰金表殼，全球50只，約74萬300元。圖／TAG Heuer提供

品牌 腕表 廣告

延伸閱讀

年度人物PAR PEOPLE OF THE YEAR 2023：曾慧誠 深刻連結戲劇與音樂 立下本土音樂劇里程碑

G-SHOCK攜手人氣設計師 打造限量公仔與腕表組 後勢看好能不入手嗎？

復刻設計、琺瑯面盤 SEIKO重現百年經典腕表 注定要成搶手貨

吳奇隆微博封鎖戲劇一姐 網瘋測試「劉詩詩」名字被屏蔽

相關新聞

TAG Heuer掰了蔡徐坤！劉昊然上位成新任品牌大使

新的一年到來，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）也有許多新的變化，其一就是邀請中國男星劉昊然取代先前的蔡徐坤，成為全新品牌大使，並曝光他詮釋龍年限量腕表大片。

疫情升溫 元旦起去韓國必填這張 台灣虎航圖解入境流程

國際新冠疫情升溫，台灣虎航提供 「2024最新韓國入境指南」，提醒要前往韓國旅遊的旅客，務必了解韓國最新旅行入境規範。

星巴克限定一日「買一送一」！網友：特大杯超脹啊

星巴克買一送一又來了，此次限定日為1月8日星期一，活動當日11:00~20:00購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其...

「台北大安伊普索酒店」Q2開幕！Happy Hour無限暢飲

以不動產投資為本業的子樂投資，繼新竹伊普索凱悅尚選酒店(EPISODE Hsinchu, a JdV by Hyatt)...

娜塔莉波曼持香秘密公開！迪奧推出MISS DIOR親吻香膏

想要身上隨時散發愛情甜美的香味嗎？那就學國際女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）吧！她的最新代言廣告曝光，為...

開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩

農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Ja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。