快訊

「年終最高20個月」 富邦金董座蔡明興再宣布：現金股利比前一年更好

「下架民進黨」為藍營立委站台 綠營創黨元老親曝支持國民黨原因

娜塔莉波曼持香秘密公開！迪奧推出MISS DIOR親吻香膏

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
娜塔莉波曼使用迪奧MISS DIOR 親吻香膏，加強持香。圖／迪奧提供
娜塔莉波曼使用迪奧MISS DIOR 親吻香膏，加強持香。圖／迪奧提供

想要身上隨時散發愛情甜美的香味嗎？那就學國際女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）吧！她的最新代言廣告曝光，為迪奧新推出的「迪奧MISS DIOR 親吻香膏」，示範如何讓身上香味持久，擦上迪奧親吻香膏，隨時隨地補香，還能與香水疊擦，讓身上香味更為持久，隨時準備遇到愛情。

MISS DIOR親吻香膏共有兩款，封鎖了Miss Dior香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水等兩款經典香氛，且為了攜帶方便，無論上班或是旅行皆能使用，將親吻香膏製作成彷彿唇膏般的尺寸，以固態香膏形式呈現，且採用可重複填裝式設計，外盒以高質感織布包覆，Miss Dior香氛款採用「蒙田灰」圖騰，Miss Dior花漾迪奧淡香水則是「溫柔粉」，一拿出就能展現出高質感。

在廣告中，娜塔莉波曼於花叢間歡欣嬉遊，並示範如何補香，可以將香膏使用在頸間與鎖骨處、後頸與手腕內側時，藉由體溫散發出香氣，並且含有滋潤精油，讓肌膚潤澤，添加玫瑰蠟與玫瑰精油，還不用擔心沾染肌膚或衣物。

Miss Dior香氛含有格拉斯玫瑰、鳶尾花與牡丹，並交雜檀香、麝香與香草等木質調，結合性感與甜美；Miss Dior花漾迪奧淡香水呈現出活潑的甜美感，卡拉布里亞佛手柑與大馬士革玫瑰交雜，有著牡丹的自信與麝香的擁抱，呈現出清新花香。

迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏香氛／3.2g／2,800元。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏香氛／3.2g／2,800元。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏花漾迪奧淡香水／3.2g／2,250元。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏花漾迪奧淡香水／3.2g／2,250元。圖／迪奧提供

Dior 愛情 廣告

延伸閱讀

小怪獸龍好可愛！Dior x Otani Workshop潮流膠囊系列

為搶小金人脫了！男星戴假陽具拍9小時 艾瑪史東免替身

有穿=沒穿！坎達兒珍娜「點點超明顯」貼身禮服裡面全空　惹火逆天比例太驚人

上萬Dior包包拿來裝橘子！Jisoo在機場玩躲貓貓、粉絲喊餓就發食物　超可愛行為拯救所有人的「上班憂鬱」心情

相關新聞

開發你的直覺力！Jacob & Co輪盤陀飛輪 隨時開玩

農曆新年即將來到，不少人常在年節期間跟三五好友小聚、試試手氣。而現在即便只有一個人，也可隨時隨地享受博奕之樂，正是由Ja...

娜塔莉波曼持香秘密公開！迪奧推出MISS DIOR親吻香膏

想要身上隨時散發愛情甜美的香味嗎？那就學國際女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）吧！她的最新代言廣告曝光，為...

許光漢、丁春誠搶先秀 FENDI龍年特別版寶可夢系列

討喜的動漫角色常能為日常生活賦予趣味。義大利精品品牌FENDI與藤原浩FRAGMENT合作、推出龍年特別版寶可夢合作系列...

穿出紐約的時髦都會感 Berluti春夏邀帥氣企業家入鏡

在充滿活力與都會感的紐約街頭，優雅質感男士如何穿出自信與時髦感呢？來看企業家們如何演繹。Berluti在2024春夏系列...

台灣首家Bacha Coffee今驚喜開幕 菜單種類、售價曝光

國際知名咖啡品牌登陸台灣再加一，品牌發源於摩洛哥的Bacha Coffee，台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓...

湯唯、陳坤雙星齊聚Burberry 2024新春形象 大紅開運

隨著農曆年的即將來臨，英倫時尚品牌Burberry發表了2024的新春形象廣告。包含品牌好友湯唯、陳坤兩大巨星，以及19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。