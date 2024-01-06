娜塔莉波曼持香秘密公開！迪奧推出MISS DIOR親吻香膏
想要身上隨時散發愛情甜美的香味嗎？那就學國際女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）吧！她的最新代言廣告曝光，為迪奧新推出的「迪奧MISS DIOR 親吻香膏」，示範如何讓身上香味持久，擦上迪奧親吻香膏，隨時隨地補香，還能與香水疊擦，讓身上香味更為持久，隨時準備遇到愛情。
MISS DIOR親吻香膏共有兩款，封鎖了Miss Dior香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水等兩款經典香氛，且為了攜帶方便，無論上班或是旅行皆能使用，將親吻香膏製作成彷彿唇膏般的尺寸，以固態香膏形式呈現，且採用可重複填裝式設計，外盒以高質感織布包覆，Miss Dior香氛款採用「蒙田灰」圖騰，Miss Dior花漾迪奧淡香水則是「溫柔粉」，一拿出就能展現出高質感。
在廣告中，娜塔莉波曼於花叢間歡欣嬉遊，並示範如何補香，可以將香膏使用在頸間與鎖骨處、後頸與手腕內側時，藉由體溫散發出香氣，並且含有滋潤精油，讓肌膚潤澤，添加玫瑰蠟與玫瑰精油，還不用擔心沾染肌膚或衣物。
Miss Dior香氛含有格拉斯玫瑰、鳶尾花與牡丹，並交雜檀香、麝香與香草等木質調，結合性感與甜美；Miss Dior花漾迪奧淡香水呈現出活潑的甜美感，卡拉布里亞佛手柑與大馬士革玫瑰交雜，有著牡丹的自信與麝香的擁抱，呈現出清新花香。
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