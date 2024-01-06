台灣首家Bacha Coffee今驚喜開幕 菜單種類、售價曝光

國際知名咖啡品牌登陸台灣再加一，品牌發源於摩洛哥的Bacha Coffee，台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓開門見客，由於品牌事前沒有開幕時間表並沒有宣傳，百貨也是昨晚才確定今日將開幕、在粉絲專頁宣布消息，今日百貨一開門即有消費者特地前往，瞬間把內用座席坐滿，由於品牌提供內用與外帶服務，店外也是排隊隊伍繞了一圈，就是要來體驗Bacha Coffee招牌的可頌與咖啡滋味。

為了開幕，品牌特別請來新加坡Bacha Coffee店長來台坐鎮、親自服務。獨特的摩洛哥圖紋設計、吧台可見各式可頌排開的美味陣容、精緻包裝的各式禮盒精美陳列，以及現場沖煮的咖啡飄香，都讓人忍不住前往靠櫃體驗。

Bacha Coffee在台灣的menu種類、價位隨著開幕曝光，單品咖啡與可頌、甜點種類都相當豐富，咖啡與甜點分為內用、外帶兩種價位，內用有14席，外帶咖啡190元起跳，而外帶咖啡組包裝也相當精緻，以冰咖啡為例，除了咖啡會附上香草奶油，店員建議，可先品嚐咖啡原味，接著加入香草鮮奶油，清爽不膩口的滋味可以為咖啡增添風味，現場也有現磨香草籽跟糖提供民眾依喜愛口味使用。外帶可頌與甜點則是80元～100元。

內用甜點像是100%阿拉比卡咖啡雲石蛋糕、柑橘香菜1910咖啡蛋糕、檸檬蛋糕、蜜餞杏仁蛋糕皆為2片160元；咖啡蛋白霜檸檬塔、百香芒果起司蛋糕、榛果咖啡千層酥等為250元，服務費另計。