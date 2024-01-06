快訊

台南透天兇宅「1屋3死法」 網一看售價全炸了：3條命也壓不住

影／驚險！客機窗戶半空中「整片飛走」 美班機急返航降落

台灣首家Bacha Coffee今驚喜開幕 菜單種類、售價曝光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Bacha Coffee吧台櫥窗內的可頌陣容相當吸引人。圖／讀者提供
Bacha Coffee吧台櫥窗內的可頌陣容相當吸引人。圖／讀者提供

國際知名咖啡品牌登陸台灣再加一，品牌發源於摩洛哥的Bacha Coffee，台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓開門見客，由於品牌事前沒有開幕時間表並沒有宣傳，百貨也是昨晚才確定今日將開幕、在粉絲專頁宣布消息，今日百貨一開門即有消費者特地前往，瞬間把內用座席坐滿，由於品牌提供內用與外帶服務，店外也是排隊隊伍繞了一圈，就是要來體驗Bacha Coffee招牌的可頌與咖啡滋味。

為了開幕，品牌特別請來新加坡Bacha Coffee店長來台坐鎮、親自服務。獨特的摩洛哥圖紋設計、吧台可見各式可頌排開的美味陣容、精緻包裝的各式禮盒精美陳列，以及現場沖煮的咖啡飄香，都讓人忍不住前往靠櫃體驗。

Bacha Coffee在台灣的menu種類、價位隨著開幕曝光，單品咖啡與可頌、甜點種類都相當豐富，咖啡與甜點分為內用、外帶兩種價位，內用有14席，外帶咖啡190元起跳，而外帶咖啡組包裝也相當精緻，以冰咖啡為例，除了咖啡會附上香草奶油，店員建議，可先品嚐咖啡原味，接著加入香草鮮奶油，清爽不膩口的滋味可以為咖啡增添風味，現場也有現磨香草籽跟糖提供民眾依喜愛口味使用。外帶可頌與甜點則是80元～100元。

內用甜點像是100%阿拉比卡咖啡雲石蛋糕、柑橘香菜1910咖啡蛋糕、檸檬蛋糕、蜜餞杏仁蛋糕皆為2片160元；咖啡蛋白霜檸檬塔、百香芒果起司蛋糕、榛果咖啡千層酥等為250元，服務費另計。

Bacha Coffee在台一開幕，吸引消費者紛紛前往排隊體驗。圖／讀者提供
Bacha Coffee在台一開幕，吸引消費者紛紛前往排隊體驗。圖／讀者提供
Bacha Coffee台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓開幕。圖／讀者提供
Bacha Coffee台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓開幕。圖／讀者提供
Bacha Coffee新加坡店店長特別來台服務。圖／讀者提供
Bacha Coffee新加坡店店長特別來台服務。圖／讀者提供
Bacha Coffee內用有14席座位。圖／讀者提供
Bacha Coffee內用有14席座位。圖／讀者提供
Bacha Coffee分為內用與外帶兩種模式。圖／讀者提供
Bacha Coffee分為內用與外帶兩種模式。圖／讀者提供
Bacha Coffee外帶咖啡組。圖／讀者提供
Bacha Coffee外帶咖啡組。圖／讀者提供
Bacha Coffee內用選單。圖／讀者提供
Bacha Coffee內用選單。圖／讀者提供
Bacha Coffee外帶選單。圖／讀者提供
Bacha Coffee外帶選單。圖／讀者提供

咖啡 品牌

延伸閱讀

台灣就有扁可頌！ 韓國爆紅流行「可頌鍋巴」嚐鮮3店 超酥脆的餅乾零嘴、夾著冰淇淋吃更美味

哥倫比亞咖啡師到校辦工作坊 家齊高中學生學外語及咖啡專業

咖啡豆又苦又貴 下一步就是滅絕

冬季限定！「輕井澤王子滑雪場 x 富錦樹咖啡」雪地咖啡屋12月至2月亮相

相關新聞

台灣首家Bacha Coffee今驚喜開幕 菜單種類、售價曝光

國際知名咖啡品牌登陸台灣再加一，品牌發源於摩洛哥的Bacha Coffee，台灣首店今日在新光三越台北信義新天地A8一樓...

湯唯、陳坤雙星齊聚Burberry 2024新春形象 大紅開運

隨著農曆年的即將來臨，英倫時尚品牌Burberry發表了2024的新春形象廣告。包含品牌好友湯唯、陳坤兩大巨星，以及19...

療癒值破表！LE CREUSET聯名小熊維尼 讓餐桌更有趣

2024年才剛開始，馬上又有燒人的全新聯名曝光。法國鍋具品牌LE CREUSET，宣布與「小熊維尼系列」推出全新聯名，包...

日本鐵道迷也愛這一味！台鐵便當日本限期販售 首日600份2小時搶光

台鐵便當備受民眾喜愛，台鐵公司為將便當行銷國外，去年12月8日和「株式會社淡路屋」簽署「締結友好合作備忘錄」，首波活動即...

楊冪變「玉」女！Loewe全新Jade形象 氣質百分百

農曆新年向來是中國傳統習俗中的重要時光，時尚精品LOEWE從中國文化中得到啟發，以玉為靈感，並邀請三位中國玉雕專家合作推...

「抗氧化」下午茶饗宴！文華東方Ｘ雅詩蘭黛 吃出美麗

下午茶也能吃出優雅與美麗。台北文華東方酒店跨界頂級保養品牌雅詩蘭黛，共同攜手打造「白金級逆時」下午茶饗宴，主廚巧思帶入各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。