帥到全亞洲！許光漢接韓國品牌代言 穿白西裝好逼人

近期紅遍亞洲的男星許光漢，準備出演韓劇「No Way Ou」，而他在韓國也有高人氣，被韓系保養品牌雪花秀Sulwhasoo相中，宣布許光漢成為品牌代言人，全新曝光的代言照中，許光漢穿上白西裝，帥氣逼人，而雪花秀目前另一位全球代言人為BLACKPINK ROSÉ，也讓人期待，兩人是否也有機會合作。

許光漢喜愛韓國藝術文化，也自學韓文，之後韓劇上映後，勢必又將掀起風潮，對於成為雪花秀的代言人，許光漢表示很榮幸，且去年9月參觀雪花秀的北村旗艦店，認為打造出充滿品牌精神的美學空間，且使用產品後，對於人蔘的味道有了全新的認識，清新的香氣讓我感到非常愉悅、療癒。

雪花秀也同步宣布，旗下明星產品潤燥養膚精華，推出龍年限定版，簡單細緻的線條賦予琥珀色的龍煥然新生，自口中衍生出一顆魔法珍珠，巧妙地轉變為心形，寓意著新年好運同時也傳遞財富與幸福滿滿的祝福之意。