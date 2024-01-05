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回憶殺又來了！7-ELEVEN「草莓開運霜饗霜淇淋、紅魔鬼思樂冰」快吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
自1月10日起7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，限量推出「草莓開運霜饗霜淇淋」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
自1月10日起7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，限量推出「草莓開運霜饗霜淇淋」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供

時下正值甜美草莓季，7-ELEVEN草莓季多款商品自上週開賣後好評不斷，1月10日起將延伸至「現做冰品」及「烘焙甜點」兩大類別，呼應復古潮流推出「草莓開運霜饗霜淇淋」、「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」兩款復刻商品，預計再掀起一波回憶殺。

7-ELEVEN表示，入冬後冰品甜點化熱度仍不減，尤其霜淇淋每每推出新品皆以差異化的口味引領話題，自1月10日起7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，重磅推出「草莓開運霜饗霜淇淋」，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓原料搭配瑞穗鮮乳精心調配完美比例，入口香甜草莓與濃郁奶香，順滑不膩口，售價49元，1月10日至2月6日每週五、六、日icash 2.0、icash Pay可享霜淇淋第2件半價。

特別的是，本次7-ELEVEN首度復刻1980年代霜淇淋餅杯推出限量「霜饗炮」造型，獨特的雙筒設計超吸睛，在新年之初獻上好運吉利開運祝福，拍照打卡更吸睛。

而限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」，繼先前的綠精靈、黃風俠後，再推出第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，香濃草莓搭配柔和乳酸香氣，帶來冬日的甜美酸甜滋味，同時帶領思樂冰的粉絲們回味1988年紅魔鬼第一次登場的經典美好。中杯售價30元、大杯售價39元、特大杯售價45元，1月19日至2月4日每週末五、六、日思樂冰全品項可享大杯第2杯半價。

看好粉紅系甜點賣力，7-ELEVEN自1月10日起再推療癒烘焙新品，小包裝方便攜帶，年輪蛋糕系列新品祭出「草莓雙色半月年輪」，厚切半月造型雙色年輪蛋糕有草莓和原味兩種風味，售價42元；與Mister Donut共同合作開發的便利甜甜圈新品「棉花糖草莓甜甜圈」，以草莓巧克力搭配柔軟棉花糖點綴，售價39元。

此外，300間7-ELEVEN複合Mister Donut專櫃也開賣人氣商品 「3重草莓波堤」，草莓波堤裹上滿滿帶有嘎滋口感的草莓可可醬，再撒上草莓果乾與優格點綴，具多層次口感，帶來粉紅甜蜜視覺與味蕾享受，售價50元。

300間7-ELEVEN複合Mister Donut專櫃將開賣人氣商品 「3重草莓波堤」。圖／7-ELEVEN提供
300間7-ELEVEN複合Mister Donut專櫃將開賣人氣商品 「3重草莓波堤」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，以香濃草莓搭配柔和乳酸香氣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，以香濃草莓搭配柔和乳酸香氣。圖／7-ELEVEN提供
看好粉紅系甜點賣力，7-ELEVEN自1月10日起再推療癒烘焙新品，小包裝方便攜帶。圖／7-ELEVEN提供
看好粉紅系甜點賣力，7-ELEVEN自1月10日起再推療癒烘焙新品，小包裝方便攜帶。圖／7-ELEVEN提供
看好粉紅系甜點賣力，7-ELEVEN自1月10日起再推療癒烘焙新品「草莓雙色半月年輪」、「棉花糖草莓甜甜圈」。圖／7-ELEVEN提供
看好粉紅系甜點賣力，7-ELEVEN自1月10日起再推療癒烘焙新品「草莓雙色半月年輪」、「棉花糖草莓甜甜圈」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，重磅推出「草莓開運霜饗霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名合作，重磅推出「草莓開運霜饗霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，帶來冬日的甜美酸甜滋味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」，帶來冬日的甜美酸甜滋味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN曾於1980年代推出双响砲霜淇淋（歷史圖片）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN曾於1980年代推出双响砲霜淇淋（歷史圖片）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「草莓開運霜饗霜淇淋」的限量「霜饗炮」造型餅杯吸睛又好拍。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「草莓開運霜饗霜淇淋」的限量「霜饗炮」造型餅杯吸睛又好拍。記者陳立儀／攝影
300間7-ELEVEN複合Mister Donut專櫃將開賣人氣商品 「3重草莓波堤」，售價50元。記者陳立儀／攝影
300間7-ELEVEN複合Mister Donut專櫃將開賣人氣商品 「3重草莓波堤」，售價50元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN首度復刻1980年代霜淇淋餅杯推出限量吸睛「霜饗炮」造型，在新年之初獻上好運吉利開運祝福。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度復刻1980年代霜淇淋餅杯推出限量吸睛「霜饗炮」造型，在新年之初獻上好運吉利開運祝福。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」新推出第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN限定400間門市販售的思樂冰「致敬經典系列」新推出第三波商品「紅魔鬼思樂冰－草莓乳酸風味」。記者陳立儀／攝影

草莓 售價 霜淇淋

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