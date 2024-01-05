深色控的最愛！Jo Malone芳醇系列推4款木質調身體香氛

喜歡深色或是黑色嗎？英倫香氛品牌Jo Malone London，為呈現出芳醇香氛系列的珍貴與深度，採用深色系的包裝，讓人一眼就愛上，2024年一開始，再度有多款芳醇香水推出，且首度推出芳醇身體香氛系列，採用黑色包裝，各以四款香味推出潔膚露、潤膚霜。

Jo Malone London芳醇香氛系列呈現出木質調香氣，呈現出溫暖、沈穩與安心的感覺。首度接觸木質香，可以絲柏與葡萄藤芳醇香水入手，充滿清新松柏的氣息，還有著淡淡大地氣味與薰苔的神秘感，彷彿穿越巴比倫空中花園，散發出草本的木質香氣；黑琥珀與野薑花芳醇香水則給人一種平靜溫暖感，馥郁的琥珀和黑蘭花香氣，彷彿聞到日本儀式中的焚香軌跡，迦羅木混合黑琥珀的溫暖，讓這款香水給人一種平靜感。

今年以全新瓶身重新上市的朱槿花芳醇香水，帶來充滿異國風情又充滿生命力的馥郁花香，更適合與絲柏與葡萄藤芳醇香水疊擦，呈現出一種奶香的木質調。