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深色控的最愛！Jo Malone芳醇系列推4款木質調身體香氛

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London芳醇香氛系列，左為絲柏與葡萄藤芳醇香水，右為黑琥珀與野薑花芳醇香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London芳醇香氛系列，左為絲柏與葡萄藤芳醇香水，右為黑琥珀與野薑花芳醇香水。圖／Jo Malone London提供

喜歡深色或是黑色嗎？英倫香氛品牌Jo Malone London，為呈現出芳醇香氛系列的珍貴與深度，採用深色系的包裝，讓人一眼就愛上，2024年一開始，再度有多款芳醇香水推出，且首度推出芳醇身體香氛系列，採用黑色包裝，各以四款香味推出潔膚露、潤膚霜。

Jo Malone London芳醇香氛系列呈現出木質調香氣，呈現出溫暖、沈穩與安心的感覺。首度接觸木質香，可以絲柏與葡萄藤芳醇香水入手，充滿清新松柏的氣息，還有著淡淡大地氣味與薰苔的神秘感，彷彿穿越巴比倫空中花園，散發出草本的木質香氣；黑琥珀與野薑花芳醇香水則給人一種平靜溫暖感，馥郁的琥珀和黑蘭花香氣，彷彿聞到日本儀式中的焚香軌跡，迦羅木混合黑琥珀的溫暖，讓這款香水給人一種平靜感。

今年以全新瓶身重新上市的朱槿花芳醇香水，帶來充滿異國風情又充滿生命力的馥郁花香，更適合與絲柏與葡萄藤芳醇香水疊擦，呈現出一種奶香的木質調。

今年全新推出的芳醇身體香氛系列，以黑色包裝為主，可以滋潤清潔的潔膚露揭開療癒的序幕，芳醇潔膚露蘊含天然甘油及白芒花籽油，可以滋潤肌膚，共有烏木與佛手柑、絲柏與葡萄藤、絲絨玫瑰與烏木與沒藥與零陵香等四款香味。沐浴後，以芳醇潤膚霜滋潤肌膚，含有荷荷巴籽油、可可籽油及甜杏仁油，讓肌膚深度保濕，還能散發香氣，四款香味包括夜來香與白芷、黑琥珀與野薑花、絲絨玫瑰與烏木與沒藥與零陵香等。

Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London朱槿花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London朱槿花芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。圖／Jo Malone London提供

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