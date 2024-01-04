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情人節對戒暗藏秘密 DE BEERS鑽石如愛情只有你知我知

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers RVL系列以摩登當代的設計彰顯配戴者的獨特風格。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列以摩登當代的設計彰顯配戴者的獨特風格。圖／De Beers提供

De Beers珠寶一直是永恆愛情的象徵。在2024年情人節前夕，設計中性摩登的De Beers RVL系列推出多款珠寶新作，包含一對設計現代摩登的情侶款18K白金對戒，兩款嶄新戒指中，其中一款採用2.6毫米寬度，並鑲嵌總重約0.16克拉的密釘鑲鑽石，以這顆閃耀的鑽石突顯戒指雕塑般的起伏輪廓；另一款則為低調簡約的3.6毫米寬18K白金素面戒指，內側鑲有一顆圓形明亮式鑽石，宛如一個隱藏的秘密，以鑽石的獨特象徵意義和豐沛能量作為相愛之人獨佔的絮語。

超模何穗演繹De Beers RVL系列珠寶。圖／De Beers提供
超模何穗演繹De Beers RVL系列珠寶。圖／De Beers提供

De Beers RVL系列以是De Beers嶄新時代的象徵，透過各種不同尺寸和金屬材質的大膽設計提供了無盡的搭配可能性，作為自我表達的現代標誌。系列珠寶設計靈感源自De Beers品牌名稱的首字母「D」和「B」的組合，字母符碼被巧妙地呈現於戒指的金屬戒圈上，並如同密碼般代表著無限的概念，不僅是配戴者對「愛自己」的大膽主張，更是作為愛情、友誼或伴侶終身承諾的絕佳贈禮。新款戒指不僅設計獨特，更易於日常搭配，用來彰顯獨特個人風格。

De Beers RVL系列於2024年情人節前夕推出適合表達心意的新品。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列於2024年情人節前夕推出適合表達心意的新品。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金鑲鑽戒指，2.6毫米款，54,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金鑲鑽戒指，2.6毫米款，54,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金戒指，3.6毫米款，32,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金戒指，3.6毫米款，32,000元。圖／De Beers提供

戒指 鑽石 珠寶

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