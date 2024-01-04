情人節對戒暗藏秘密 DE BEERS鑽石如愛情只有你知我知

De Beers珠寶一直是永恆愛情的象徵。在2024年情人節前夕，設計中性摩登的De Beers RVL系列推出多款珠寶新作，包含一對設計現代摩登的情侶款18K白金對戒，兩款嶄新戒指中，其中一款採用2.6毫米寬度，並鑲嵌總重約0.16克拉的密釘鑲鑽石，以這顆閃耀的鑽石突顯戒指雕塑般的起伏輪廓；另一款則為低調簡約的3.6毫米寬18K白金素面戒指，內側鑲有一顆圓形明亮式鑽石，宛如一個隱藏的秘密，以鑽石的獨特象徵意義和豐沛能量作為相愛之人獨佔的絮語。

超模何穗演繹De Beers RVL系列珠寶。圖／De Beers提供