創見推出多功能行車記錄器

記憶體品牌暨模組大廠創見（2451）搶進車用市場。今日宣推出多功能行車記錄器DrivePro 20B，輕便小巧的機身可固定於背心或背包肩帶上，採用STARVIS高感光元件，提供60fps的Full HD 1080P高畫質動態錄影，清晰捕捉細節。

創見表示，DrivePro 20B具備防水和防塵的特性，符合IP68防護等級，適合於各種天氣狀況下使用，並具備緊急錄影模式、Wi-Fi連線、省電模式、降噪技術與內建鋰電池，充飽電最長可連續錄影4小時，可作為機車通勤族的行車御守、警消人員執勤時配戴守護以及單車騎士郊遊的美景紀錄，多元應用，一路隨行。

創見強調，DrivePro 20B的140°廣角鏡頭採用STARVIS™ 高感光元件，不論白天或夜晚皆能精準呈現豐富色彩與高解析度的影像品質，同時搭載寬動態範圍(WDR)技術，平衡光線不足與照明強烈的區域，60fps的Full HD 1080P高畫質動態錄影，清楚錄製車牌號碼與事件發生過程。

創見新款DrivePro 20B多功能行車記錄器，具備美國軍規抗震標準，外殼以鋁合金打造，足以應付戶外錄影時的各種狀況，下雨、碰撞、高溫曝曬都不怕，同時符合IP68防護等級，提供更進階的防塵防水保護，耐用度有效提升。此外，DrivePro 20B內建大容量鋰電池，充飽電後最長可連續錄影4小時；內建降噪技術，改善車輛行進間的收音品質；G-sensor碰撞感應器能夠偵測到震動時自動觸發「緊急錄影」模式，鎖定事故檔案不被覆寫；另亦具備省電模式，減少不必要的電力耗損。

此外，DrivePro 20B內建Wi-Fi功能，透過與專屬的DrivePro App連線，在行動裝置上可即時瀏覽影片，一手掌握所有資訊。當發生車禍時，毋須取出記憶卡即可取得錄影檔案，可立即提供相關證據給警察機關與保險相關釐清肇事責任，提升便利性。