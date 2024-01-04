蔡依珊氣質站台法式精品 牛奶糖色、櫻花粉限定預購展
法國精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita舉辦了「Candy Clouds期間限定藝術展」，展覽除還原先前於巴黎的裝飾藝術「光之影」展廳，現場並邀請名媛蔡依珊站台、一展優雅氣質。現場並帶來2024早春新品，以牛奶糖色、櫻花粉巧秀輕快，其中部分新品並為展場預購限定，已於即日開秀。
擁有優雅品味的蔡依珊原就是Roger Vivier愛好者、並擁有多款品牌的鞋履包款，蔡依珊並表示，「我很喜歡Roger Vivier因為她的鞋型很獨特，很像藝術品的感覺，像雕塑、藝術感很夠。」而雖然沒有統計收藏數量，但因鞋櫃空間有限，蔡依珊每買一雙新鞋都會將一雙舊鞋拿出汰換，「要能留下來都要非常經典。」擁有修長身形的她並表示要謝謝爸爸媽媽的好基因，同時後天她也勤加保養，除了拉筋、「選對鞋子也很重要」，並推薦Roger Vivier的鞋履很「修」腳型，會讓整體更為纖細修長。
Roger Vivier於Bellavita廣場中庭所設置的「Candy Clouds期間限定藝術展」新品共涵蓋四大主題，其中「光之影」（The Shape Of Lightness）以1960年代的普普藝術風格賦予彩色明亮的生活情致，像是新款Viv’ Canard高跟鞋便進化為「貓跟」鞋，搭配以迷你扣飾、並有淡紫、黑白等漆皮款。「色彩匠藝」（The Craft Of Colour）則將奶油黃色、寶寶紫色皮革與天空藍千鳥格紋毛呢運用於包款，像蔡依珊今日造型中便先後運用了Viv Choc寶寶紫泡芙包與Viv Choc 奶油黃泡芙包造型，宛如手上的法式甜點。
以濃郁粉、紅色調為主的「激情心境」（The Heart Of Passion）則巧妙帶出將臨的農曆新年，並推出CNY限定款寶石紅櫻花鑽扣瑪莉珍鞋，以及新款運動風的Very Vivier繫帶鑽扣球鞋，滿足典雅、活力兩種造型需求。以繁複刺繡打造的Flower Strass花鑽寶石提把手提包則體現了「珍藏境界」（An Air Of Preciousness）主題，將高級訂製服中常用的歐根紗打造為水藍色歐根紗Flower Strass手提包款，預計今年三月到貨。現場並有包含休閒風Viv’ Go Thick休閒鞋、Viv’ Go Thick涼鞋、Very Vivier櫻花粉毛呢穆勒鞋、經典Trompette高跟鞋、撞色淡金扣高跟涼鞋與粉色鑽扣髮箍，五款鞋履與一款髮箍皆使用粉、白色系，除帶出早春浪漫，並皆為展場預購限定、未來將不另引進。
「Candy Clouds期間限定藝術展」已由即日起開展，限時11天，周日至周四為早上11點至晚上9點半，周五周六則為早上11點至晚上10點，直至2024年1月14日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言