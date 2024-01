蔡依珊氣質站台法式精品 牛奶糖色、櫻花粉限定預購展

法國精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita舉辦了「Candy Clouds期間限定藝術展」,展覽除還原先前於巴黎的裝飾藝術「光之影」展廳,現場並邀請名媛蔡依珊站台、一展優雅氣質。現場並帶來2024早春新品,以牛奶糖色、櫻花粉巧秀輕快,其中部分新品並為展場預購限定,已於即日開秀。

Roger Vivier首度於Bellavita中庭帶來特展,部份新品為期間限定預購,未來將不再引進。圖/Roger Vivier提供

擁有優雅品味的蔡依珊原就是Roger Vivier愛好者、並擁有多款品牌的鞋履包款,蔡依珊並表示,「我很喜歡Roger Vivier因為她的鞋型很獨特,很像藝術品的感覺,像雕塑、藝術感很夠。」而雖然沒有統計收藏數量,但因鞋櫃空間有限,蔡依珊每買一雙新鞋都會將一雙舊鞋拿出汰換,「要能留下來都要非常經典。」擁有修長身形的她並表示要謝謝爸爸媽媽的好基因,同時後天她也勤加保養,除了拉筋、「選對鞋子也很重要」,並推薦Roger Vivier的鞋履很「修」腳型,會讓整體更為纖細修長。

螢光、櫻花粉、牛奶糖色成為了Roger Vivier早春視覺DNA、輕快浪漫。圖/Roger Vivier提供

Roger Vivier於Bellavita廣場中庭所設置的「Candy Clouds期間限定藝術展」新品共涵蓋四大主題,其中「光之影」(The Shape Of Lightness)以1960年代的普普藝術風格賦予彩色明亮的生活情致,像是新款Viv’ Canard高跟鞋便進化為「貓跟」鞋,搭配以迷你扣飾、並有淡紫、黑白等漆皮款。「色彩匠藝」(The Craft Of Colour)則將奶油黃色、寶寶紫色皮革與天空藍千鳥格紋毛呢運用於包款,像蔡依珊今日造型中便先後運用了Viv Choc寶寶紫泡芙包與Viv Choc 奶油黃泡芙包造型,宛如手上的法式甜點。

Viv Choc泡芙包使用多達70片小羊皮,營造出澎鬆、皺摺、柔軟質地,是Roger Vivier的2024早春推薦新品。圖/Roger Vivier提供

以濃郁粉、紅色調為主的「激情心境」(The Heart Of Passion)則巧妙帶出將臨的農曆新年,並推出CNY限定款寶石紅櫻花鑽扣瑪莉珍鞋,以及新款運動風的Very Vivier繫帶鑽扣球鞋,滿足典雅、活力兩種造型需求。以繁複刺繡打造的Flower Strass花鑽寶石提把手提包則體現了「珍藏境界」(An Air Of Preciousness)主題,將高級訂製服中常用的歐根紗打造為水藍色歐根紗Flower Strass手提包款,預計今年三月到貨。現場並有包含休閒風Viv’ Go Thick休閒鞋、Viv’ Go Thick涼鞋、Very Vivier櫻花粉毛呢穆勒鞋、經典Trompette高跟鞋、撞色淡金扣高跟涼鞋與粉色鑽扣髮箍,五款鞋履與一款髮箍皆使用粉、白色系,除帶出早春浪漫,並皆為展場預購限定、未來將不另引進。

蔡依珊今日現身Bellavita廣場中庭、參加法式精品Roger Vivier活動。記者沈昱嘉/攝影 蔡依珊出席Roger Vivier活動時,手持一款Flower Jewel夢幻紫鑽扣迷你手提包,閃耀氣質。記者沈昱嘉/攝影