G-SHOCK攜手人氣設計師 打造限量公仔與腕表組 後勢看好能不入手嗎？

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK為了慶祝台北東區店邁入第10個年頭，於是由台灣團隊策劃，邀請在地知名玩具設計師羅賓唐（Robin Tang）歷時一年，共同創作出限定聯名腕表與公仔組合，全台限量100組。除此之外，1月5日起至1月21日於G-SHOCK台北東區店，還將舉辦聯名羅賓唐遊樂園特展，粉絲只要於活動期間到店觀展即可獲得獨家貼紙一張。

為了慶祝台北東區店邁入10周年，G-SHOCK台灣團隊再次將焦點放在潮流文化，於是邀請玩具設計師Robin Tang一同合作。以經典5600原創表款為基礎，換上透明樹脂表殼，搭配印有Robin Tang招牌角色「保介」的撞色線條的白色表帶；以及一款呼應聯名腕表的透明樹脂保介公仔，引起高度矚目。G-SHOCK台灣團隊表示，由於10周年是一個里程碑，想要傳遞快樂與活潑的氛圍，於是相中了外星人作為創作概念，製作一系列有趣又有特殊造型公仔的Robin Tang一同攜手。

G-SHOCK攜手Robin Tang創作台灣限定聯名腕表公仔組合，限量100組，5,000元。圖／CASIO提供

Robin Tang也透露收到合作邀約時，內心吶喊「帥啦！總算輪到我啦！」於是他在白色樹脂表帶上以鮮豔的粉、紫、綠三種色彩，勾勒出經典角色保介輪廓，表殼下方也印製上「Robin Tang Antics」的字樣增添收藏價值。Robin Tang表示，設計上並沒有完整的「三眼保介」的樣貌，而是解構方式呈現，同樣的想法也被運用在限量的保介男孩公仔上，搭配一個身體與兩個頭，讓收藏者可以自己手動組裝享受變換公仔風格的趣味。

玩具設計師Robin Tang透露收到G-SHOCK合作邀約時，內心吶喊「帥啦！總算輪到我啦！」圖／CASIO提供

1月5日起至1月21日於G-SHOCK台北東區店，還將舉辦聯名羅賓唐遊樂園特展，粉絲只要於活動期間到店觀展即可獲得獨家貼紙一張。圖／CASIO提供

凡是在G-SHOCK X Robin Tang特展期間於G-SHOCK台北東區店購買表款即可獲得扭蛋機會，多款童趣禮物現扭現領，數量有限，送完為止。圖／CASIO提供