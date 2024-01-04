萊爾富引進超商獨家「RECA福氣春聯丸」！指定春節禮盒早鳥限時優惠2件9折

再過一個多月就是農曆春節假期，萊爾富門市即日起至2月20日推出「2024賀歲送禮．迎新春」專刊，精心規劃人氣肖像、海苔禮盒、滋補養身等11大主題，提供上百款應景的年節禮盒，1月16日前購買可享有指定禮盒2件9折的早鳥優惠，1月17日至2月13日指定禮盒2件9.5折、3件以上享9折優惠。「年貨大街」預購專刊更首度與印地安重機總代理海德生貿易攜手合作，開賣印地安重機的Indian Scout Rogue車款，享專案預購價85.8萬元起。

根據萊爾富觀察，可愛的肖像禮盒深受大人、小孩喜愛，搭配精美實用的贈品更能吸引消費者目光，熱銷價格帶則落在299元至399元間。萊爾富今年推出人氣肖像首選推薦的「喜年來貓福珊迪原味小蛋捲禮盒」，內附精緻貓福珊迪鐵盒與貼紙一張，售價399元；「卡娜赫拉的小動物戳戳樂分享盒」融入戳戳樂遊戲設計，適合全家大小同樂，售價329元。

貼春聯是過年傳統習俗之一，萊爾富攜手新興文創品牌RECA瑞卡首創，推出超商獨家應景年節商品立體春聯氣球「福氣春聯丸」，結合了中國書法元素，可讓2D圖面完整呈現在氣球上，吊掛或是放在桌上當擺飾更方便，即日起至3月1日在萊爾富門市與線上Hi-Life VIP APP內的「萊購物」同步販售，最低8.4折起，像是門市現售多種的「龍年特別款」福氣春聯丸，包含春、旺、福、發、財、滿，找來書法家黃緯中老師揮毫，原單入售價588元、活動期間享2入特價988元；門市還有多種RECA首創專利的「春派氣功款」結合春、旺、福、發、財、滿字樣，將傳統春聯的意象立體化，原單入售價399元、活動期間享2入特價688元。