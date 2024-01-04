關懷日本強震受災戶！全家便利商店明啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款

日本石川縣能登半島元旦發生強震，為日本本世紀以來第3致命的地震，造成附近城鎮輪島市與珠洲市一帶傷亡，更引發海嘯侵襲、火警頻傳，世界各國紛紛表達關心，並欲盡一己之力。全家便利商店將協助衛生福利部受理各界捐款，自1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分為止，啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款，提供民眾便利捐款管道。

「全家」表示，全家便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，在衛福部聯繫後已完成系統設定，1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分民眾即可透過全台4,200間「全家」店舖進行捐款。「全家」對於所有公益代收捐款皆未收取任何費用，善款將由外交部做為援助日本能登震災之用， 邀請民眾讓愛心超越國界，跨海幫助日本受災居民。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款。此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶（日本能登半島震災專案），如有捐款事項確認，可致電衛福部電話02-8590-6666。

「全家」協助衛福部受理各界捐款，將透過密集店舖據點，讓民眾用最便利快速方式表達關懷，在艱難時刻為能登半島災民送暖。衛福部「日本能登半島震災專案」小額捐款代收自1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分為止，「全家」將於「日本能登震災專案」小額捐款結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。