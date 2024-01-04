快訊

國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關懷日本強震受災戶！全家便利商店明啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
關懷日本能登半島強震受災戶，全家便利商店將於1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款。圖／全家便利商店提供
關懷日本能登半島強震受災戶，全家便利商店將於1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款。圖／全家便利商店提供

日本石川縣能登半島元旦發生強震，為日本本世紀以來第3致命的地震，造成附近城鎮輪島市與珠洲市一帶傷亡，更引發海嘯侵襲、火警頻傳，世界各國紛紛表達關心，並欲盡一己之力。全家便利商店將協助衛生福利部受理各界捐款，自1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分為止，啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款，提供民眾便利捐款管道。

「全家」表示，全家便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，在衛福部聯繫後已完成系統設定，1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分民眾即可透過全台4,200間「全家」店舖進行捐款。「全家」對於所有公益代收捐款皆未收取任何費用，善款將由外交部做為援助日本能登震災之用， 邀請民眾讓愛心超越國界，跨海幫助日本受災居民。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款。此筆捐款專戶帳號為270750（中央銀行國庫局），後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶（日本能登半島震災專案），如有捐款事項確認，可致電衛福部電話02-8590-6666。

「全家」協助衛福部受理各界捐款，將透過密集店舖據點，讓民眾用最便利快速方式表達關懷，在艱難時刻為能登半島災民送暖。衛福部「日本能登半島震災專案」小額捐款代收自1月5日上午8點起至1月19日晚上11點59分為止，「全家」將於「日本能登震災專案」小額捐款結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。

捐款 日本 衛福部

延伸閱讀

日本石川強震重創！7-ELEVEN與衛福部啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款

外交部宣布捐6,000萬日圓賑災日本 盼深化台日間「善的循環」

日海嘯警報掀獨島主權爭議 韓防長「自我矮化」被要求下台

日本強震 外交部捐逾千萬元協助救災重建

相關新聞

王陽明、蔡詩芸根本公費談戀愛 拍形象大片告白又放閃

王陽明Sunny、蔡詩芸Dizzy Dizzo這對銀色夫妻，去年年底才剛慶祝結婚8周年，還同步在社群上釋出擁吻短影音，破...

小怪獸龍好可愛！Dior x Otani Workshop潮流膠囊系列

Dior在男裝創意總監Kim Jones引領下，聯手在日本陶瓷界引領風潮的獨特當代雕塑家Otani，於龍年即將到來之際，...

「航海王」龍年版喜氣加持 家樂福200款年菜早鳥滿額送年味周邊

家樂福今年端出最強年菜陣容，不只商品數量更勝往年，上架多達200多支年菜商品，除了名店年菜套餐組、米其林/必比登推薦單品...

關懷日本強震受災戶！全家便利商店明啟動FamiPort「日本能登半島震災專案」代收捐款

日本石川縣能登半島元旦發生強震，為日本本世紀以來第3致命的地震，造成附近城鎮輪島市與珠洲市一帶傷亡，更引發海嘯侵襲、火警...

日本石川強震重創！7-ELEVEN與衛福部啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款

今年元旦日本石川縣發生規模7.6強震，重創當地多處道路坍方、建築物毀損，各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援...

碳有價元年上路！全家便利商店首間「碳中和實驗店」達陣　年底完成全店溫室氣體盤查

2024碳有價時代來臨，全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今天（1月4日）宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。